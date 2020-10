Ultime Notizie Roma del 12-10-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio il comitato tecnico scientifico fornisce le prime indicazioni sulle nuove forme anti covid quarantena più breve aumento delle precauzioni più controlli ma sui dettagli governo sta ancora lavorando di nuovo dpcm Potrebbe vedere la luce stasera nei prossimi giorni o evitare un locked-down misure che porti in un danno economico eccessivo tutelando la salute il ministro boccia riunisce la cabina di regia con le regioni speranza queste potranno imporre norme più restrittive non il contrario di prime dosi di vaccino entro fine anno sono 5476 nuovi contagi registrati in Italia poco meno del giorno prima ma a fronte di drastico calo dei tamponi appena 28 mila con un rapporto espositivi in salita leggermente in calo ma sostanzialmente stabile il numero delle vittime 26 in un giorno contro le 29 di sabato il totale dei inizio emergenza stare attenta 6166 tra le regionicolpite la Lombardia seguita da campagna e Toscana il comitato tecnico-scientifico sollecita e coinvolgimento dei medici di base e pediatri nell’esecuzione dei tamponi e dà il via alla riduzione della quarantena 10 giorni a testa per i contatti stretti il premier britannico Boris Johnson oggi annuncia un nuovo sistema di log da un con tre livelli di allerta medio alto è molto alto nell’ambito della strategia per contenere l’epidemia nel paese che vede altri 13 mila contagiati nuovo record planetario 383000 contagi in 24 ore €123000 per gli Stati Uniti Restano i paesi più colpiti con più di 214000 vittime seguito da mentre l’India con oltre 7 milioni di contagi si avvicina al sorpasso la Cina Lancia una campagna di 5 giorni per completare i test di massa sugli oltre 9 milioni di residenti a chi dà dopo il rilevamento di 6 casi di 6 asintomatici migliora la situazione in Giappone mentre si scopre positivo il presidente della Polinesia francese edouard Fritz giovedì scorso a Parigi con una Crohn il covid-19 può sopravviveremetti come banconote telefoni cellulari fino a 28 giorni lo rileva uno studio dell’agenzia Scientifica Nazionale australiana i ricercatori del Commonwealth Scientific and Industrial Research hanno testato la longevità del virus al buio 3 temperature diverse dimostrando che il periodo di sopravvivenza di uno riesce alle temperature più alte certezza dei tempi e concentrazione delle risorse in pochi progetti qualificanti che rispettino sempre la sostenibilità ambientale lo chiedono le Commissioni bilancio e politiche europee del Senato nella bozza di relazione su recovery Plan oggi al voto dell’aula si apre una settimana cruciale anche per i conti pubblici con il maggioranza assoluta sulla nota di aggiornamento al Def che tiene con il fiato sospeso i partiti al governo il premier Conte oggi sarà Taranto con 8 ministri I sindacati hanno chiesto e ottenuto un incontro sull’ilva in Italia il peso della tassazione più elevata delle Stime ufficiali secondo uno studio del Consiglio della fondazione nazionale dei commercialisti infatti la pressione fiscale più alta del 50% di quella reale superando il 48% e ciòil nostro paese più tartassato d’Europa scrivono ai professionisti e ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa