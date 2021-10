Ultime Notizie Roma del 12-10-2021 ore 07:10

romadailynews radiogiornale martedì 12 ottobre Buongiorno da Francesco Vitale in studio il PD presenta la mozione per chiedere al governo di sciogliere Forza Nuova le altre formazioni che si richiamano al fascismo tenendosi del MoVimento 5 Stelle un no da l’intero Arco del centro che rilancia proponendo un altro mozione contro tutte le realtà e vestire per Giorgia Meloni il vero intento del PD e far fuori i Fratelli d’Italia il primo partito italiano e propone che I dem votino anche la mozione del centrodestra la replica faccio la vittima sotto sequestro il sito web e di Forza Nuova draghi nella sede della CGIL porta la solidarietà del governo dopo l’assalto dei giorni scorsi abbraccio con lambini un buco da 22,8 miliardi nel caso degli enti locali italiani lasciato dalla pandemia a lanciare l’allarme il comitato delle regioni europee le impronta lasciata nel 2020 dalla prendimi le sue amministrazioni locali del nostro paese è pesante strette tra le maggiori spese daper far fronte all’emergenza e le mancate Entrate dovute alla crisi la perdita registrata e in termini assolute la più alta d’Europa dopo che la Germania Dov’è l’ender eccitano segnato un rosso di 112 miliardi conto alla rovescia in vista di venerdì quando entrerà in vigore l’obbligo di grynfas negli uffici con la preoccupazione per il nodo controlli di emergenza dei tanti non vaccinati si prepara un dpc il Sottosegretario alla salute Andrea Costa per possibili cambiamenti per rivedere dentro il mente ridurre l’altra l’applicazione del Green Pad con l’inizio del nuovo anno fidati dell’epidemia continueranno a mostrare un 30 e di miglioramento e oggi nell’ambito della Presidenza italiana del G20 si svolge la riunione straordinaria dei leader del G20 sull’afghanistan nel contempo i talebani che hanno annunciato di aver catturato 5 Combattenti dell’isis K incontreranno una delegazione dell’Unione Europea dopo aver tenuto colloqui con gli Stati Uniti nel fine settimana per la prima volta dal ritiro americano da Kabul e avere assicurato che combatteranno i terroristi nel paeseleader nordcoreano Kim jong-un ha accusato gli Stati Uniti delle tensioni nella penisola lo riferisce l’agenzia di stampa ufficiale coreana gli Stati Uniti sono la causa principale dell’instabilità da detto chi me le smentite gli appelli di Washington al dialogo non ci sono liberati per credere che non siano stili indagato per istigazione al suicidio Antonio Capasso fidanzato di Dora la greca la donna di 30 anni originaria di Montesano sulla Marcellana Salerno morta potenza Nella notte tra venerdì e sabato scorso dopo essere caduto da un balcone al quarto piano di una palazzina l’uomo ha raccontato ai Carabinieri di aver cercato di fermare la fidanzata vedi non esserci riuscito la famiglia di Dora escludo suicidio chiede la verità oggi il nell’appartamento Vincenzo noranco si dimette dalla presidenza di mobili lo scrive in una lettera dipendenti spiegando che ti accompagni e via Onorato armatori sono solide e forti soprattutto di finissime la persona che mi sostituirà concludi Sardegna di questo genere di questo onore insieme ai miei figli è kg Alessandro nonostante attacchi vigliacchi che si protraggono da oltre 2 annistanno venendo alla luce centinaia di oggetti appartenuti alla cantante Amy Winehouse stanno per andare alla spa negli Stati Uniti la casa d’aste Giuliano ci metterà gli oltre 800 effetti personali tra cui scarpe pantaloncini reggiseni libri all’incanto a Beverly Hills in California il 6 e 7 novembre Il abito corto verde nero disegnato da noi mi pare che la Starza Indossava il giorno del suo ultimo concerto l’oggetto che atteso dovrebbe essere venduta una cifra vicina ai 20000 dollari nel complesso le vendite dovrebbero portare circa 2 milioni di dollari ed è tutto buon proseguimento di ascolto

