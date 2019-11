Ultime Notizie Roma del 12-11-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Alta tensione nella maggioranza per trovare una soluzione alla Vicenza dell’ ex Ilva Italia viva propone due scudi penali Gualtieri definisce l’ipotesi nazionalizzazione una pericolosa illusione con te vede la Merkel e concorda la cooperazione nel settore acciaio oggi in tanto atteso e deposito in tribunale dell’ altro con cui arcelormittal chiede di recedere dal contratto i commissari straordinari presenteranno ucciso questa notte in un raid israeliano palestinese era responsabile di molti lanci di razzi verso Israele negli ultimi mesi si accingeva a compiere nuovi attentati afferma ne teniamo la nostra reazione per a tremare le infiltrazioni camminata ora da giab’s l’amica di Stati Uniti esprimono forte preoccupazione per la violenza crescente a Hong Kong chiedonomodellazione sia le porte di sicurezza che i manifestanti ieri un 21enne è stato gravemente ferito da colpo di pistola sparato a bruciapelo da un agente mentre un altro gesto di follia ha portato gli attivisti a dare le chiavi un uomo crocina salite e caos in Bolivia dopo le dimissioni del presidente Morales partito per il Messico che gli ha concesso asilo istituite pattuglie congiunte di militare di polizia per la sicurezza nel paese Parlamento convocato oggi per decidere nuove elezioni negli Stati Uniti ricoverato l’ex presidente Carter per rimuovere una massa al cervello seguito una recente caduta in casa il maltempo sferza l’Italia oggi Aversa rotta su Calabria e Sicilia ragione in Puglia gialla per Emilia Romagna Lazio Umbria Friuli Venezia Giulia Marche Campania Lombardia Veneto Toscana e Sardegna le scuole resteranno chiuse oggi a Taranto Lecce Brindisi Catanzaro Reggio Calabria Napoli e Venezia rivendicato l’attacco a militari italiani in Iraq stabili le condizioni di 5 feriti la procura di Roma ha aperto un’inchiesta sulla agguatoterrorismo transnazionale cuore continuare a garantire la presenza dell’Italia ferma il consiglio supremo di difesa oggi a Bruxelles riunione del Consiglio dei Ministri europei della Difesa Liliana Segre è una grandissima personalità che si presenta benissimo per un ruolo come te lo di Presidente della Repubblica così Zingaretti secondo il PD sono state 5 mila le persone che hanno partecipato ieri sera il presidio in solidarietà con la mia vita davanti al memoriale della Shoah a Milano pioggia di emendamenti al decreto fiscale alla camera dalle donne della maggioranza la proposta di abbassare dal 22 al 10% l’IVA sugli assorbenti il PD chiede di estendere la pace fiscale anche di avvisi Bonari cambieranno Sugar Tax and Plastic Tax nel mirino di Confindustria da dicembre il bonus di €50 per l’acquisto di un decoder e Smart TV E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto la linea torna alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa