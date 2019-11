Ultime Notizie Roma del 12-11-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla stazione da Francesco Vitale in studio l’isis rivendicato l’attacco e militari italiani in Iraq che ha provocato il ferimento di 5 soldati 3B quali in modo grave a riferirlo Einstein il sito americano che si occupa di monitoraggio dell’estremismo islamico sul web Redi 5 militari feriti Sono in gravi condizioni ma nessuno è in pericolo di vita come confermato dall’ambasciatore italiano a Baghdad Bruno Antonio Pasquino e dal ministro della difesa Lorenzo Guerini uno di loro avrebbe perso alcune dita di un piede un altro avrebbe subito la tastiera amputazione delle gambe il terzo un’emorragia interna Italia non indietreggiare mai indietreggiare di un centimetro di fronte alla minaccia terroristica scrivi su Facebook ministro degli Esteri Luigi Di Maio dopo la rivendicazione lo Stato italiano reagirà con tutta la sua forza di fronte a chi Semina terrore colpisce persone innocenti giovedì Di Maio tra Washington ferma riunionela coalizione anti ISIS e cambiamo argomento parliamo dell’incontro del premier conte con la Merkel e noi vogliamo combattere le cause dei movimenti migratori e virgola cancelliera Angela Merkel in una conferenza stampa congiunta con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte il premier Conte come operiamo nel settore dell’acciaio i due capi di governo hanno programma una cena di lavoro su diversi temi dell’agenda bilaterale europea e internazionale andiamo a Milano migliaia alla manifestazione di solidarietà per Liliana Segre davanti alla memoriale della Shoah pomeriggio di ieri erano presenti anche i figli della senatrice Federica Luciano e Albert i partecipanti hanno mostrato cartelli con il giglio fiore bianco simbolo di purezza innocenza e Candore abbiamo ancora all’estero non ti placa la pensione un Kong dove da settimane sono in Corso violenti scontri tra polizia e manifestanti intorno alle 7 del mattino locali la mezzanotte in Italia gli agenti sparano a distanza ravvicinatagruppo di giovani mascherati che sta bloccando le strade del quartiere di San Juan con barricate per colpi di pistola sparati ad altezza uomo due giovani vengono feriti entrambi secondo i media locali e i filmati postati sui social vengono soccorsi e portati via in ambulanza uno sarebbe in condizioni critiche dell’altro non ci sono ancora notizie certe e voltiamo ancora pagina Jimmy Carter è stato ricoverato in un ospedale di Atlanta per un intervento volto a rimuovere una massa che preme sul tuo cervello provocato dal emorragia causata dalla recente caduta in casa dell’ex presidente americano carte 95 anni sarà operato nelle prossime ore che è stato portato d’urgenza avremo University Hospital di Atlanta in Georgia le sue condizioni al momento del Ricovero vengono definite buone vicino all’ex presidente Cep Select first lady rosalynn Carter 92 anni il 6 ottobre scorso pochi giorni dopo il suo compleanno Carter vittima di una caduta in casa che gli provoca un’apertura del vaccino una ferita sopra il sopracciglio sinistro E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di Ascomlinea alla regia

