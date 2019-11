Ultime Notizie Roma del 12-11-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Alta tensione nella maggioranza per trovare una soluzione alla vicenda dell’ex Ilva Italia viva propone due scudi penali Gualtieri definisce l’ipotesi nazionalizzazione una pericolosa illusione Ponte vede la Merkel e concorda Cooperazione nel settore acciaio oggi in tanto atteso il deposito in tribunale dell’atto con cui arcelormittal chiede di recedere dal contratto ai commissari straordinari presenteranno ricorso ucciso questa notte in un raid israeliano baabu Alata Capo militare della jihad islamica palestinese era responsabile di molti lanci di razzi verso Israele negli ultimi mesi si accingeva a compiere nuovi attentati a firma dei miei vicini di razzi sono stati lanciati in risposta dalla striscia con le sirene d’allarme che risuonano fino a Tel Aviv gli Stati Uniti esprimono forte preoccupazione per la violenza crescente a unchiedono Maggiore moderazione sia le porte di sicurezza che ai manifestanti ieri un ventunenne è stato gravemente ferito da colpo di pistola sparato a bruciapelo da un agente mentre un altro gesto di follia ha portato via via dare alle fiamme un uomo preciso per una lite ed è caos in Bolivia dopo le dimissioni del presidente Morales è partito per il Messico che ti ha concesso asilo istituite pattuglie congiunte di militari e polizia per la sicurezza del paese Parlamento ha convocato oggi per decidere nuove elezioni negli Stati Uniti Intanto è stato ricoverato l’ex presidente Carter per rimuovere una massa al cervello che ha una recente caduta in casa ed ora Cambiamo argomento e andiamo a Monaco al Golden Foot con Gianni dell’aiuto consulente avvocato dell’evento Grazie Un saluto agli ascoltatori mi trovo a Montecarlo dove è in corso il Golden Foot un premio che viene conferito ormai da oltre 15 anniun calciatore in carriera che abbia compiuto almeno 28 anni e si sia contraddistinto per i suoi meriti sul campo in passato hanno vinto alcuni dei più grandi campioni di questi anni ha Ibrahimovic Buffon Casillas Ryan Giggs e lo scorso anno Edinson Cavani e moltissimi altri il primo giorno il giorno antecedente alla consegna del premio vengono premiate scelte alcune leggende del passato o del calcio e la manifestazione e vede oltre al conferimento del premio la cerimonia di con cui questi campioni mettono le impronte dei loro piedi e sulla Promenade di Monaco quest’anno le leggende premiate sono state Patrick Paulo Roberto Falcao José Altafini e è stata molto gradita apprezzata la presenza femminile di una vera leggenda Carolina Morace una delle più grandi campionesse del calcioè stata la Seconda donna insignito di questo premio dopo 23 anni fa la campionessa americana mia ehm il Golden Foot nasce da un’idea di Antonio che uno dei primi probabilmente il primo agente manager di calciatori che ha avuto tra i suoi assistiti alcuni fra i più grandi nomi da Baggio a Boni Passarella dunga Schillaci e moltissimi altri la manifestazione si svolge a Montecarlo ea Caliendo con il quale onore collaborare il patrocinatore l’inventore di questo premio prestigioso Grazie ancora l’avvocato Gianni dell’aiuto consulenza avvocato di Golden Food noi prima ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa