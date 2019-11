Ultime Notizie Roma del 12-11-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio sull’arte discutiamo l’ipotesi di uno scudo tutta l’Italia deve sostenere il premier Giuseppe Conte da New York il segretario del PD Nicola Zingaretti è dentro la trattativa Sono pronto anche a far valere il tema dello Scudo se fosse utile a far rimane a fare un modificare l’impostazione di mercato che ha dato l’azienda e noi dobbiamo stare su questa posizione senza ricercare visibilità di gruppo partiti che producono dei danni agli occhi ai fini della trattativa quindi Questo dipende molto ripeto dai successi e da come il presidente saprà Sviluppare questa connessioneperò bisogna anteporre gli interessi di parte al dibattito agli interessi Generali dell’Italia in questo caso di quel sito produttivo tensione Gaza dopo che Israele ha fatto sapere di aver ucciso nella notte baabu Capo militare della cinese la sua abitazione è stata attaccata in un’operazione congiunta delle nostre forze armate dei servizi segreti si legge in un comunicato militare dell’ immediata la reazione della Giada islamica che ha confermato la morte dell’uomo e avvertito la nostra reazione sarà tremare l’entità sionista decine di razzi sono stati sparati da Gaza verso Israele secondo le prime siamo ancora contando il numero preciso ha detto una fonte militare e voltiamo ancora pagina la cronaca il maltempo sferza ancora l’Italia allerta Rossa su Calabria Basilicata Sicilia mentre in Puglia arancione in altre 10 regioni e gialla scuole chiuse da nord a sud lo sto a fa delle lezioni riguarda Venezia ma anche Taranto Lecce Brindisi Catanzaro Reggio Calabria Napoli alcuni comuni siciliani tra cui Qatare in chiusura andiamo a Frascati in provincia di Roma presso l’aula magna dell’ospedale San Sebastiano ieri si è tenuto l’incontro con l’assessore regionale alla sanità integrazione sanitaria Alessio D’Amato il direttore generale della ASL Roma 6 Narciso mostarda dei sindaci del distretto della Salute nella comunità abbiamo fatto il punto con lo stesso Narciso mostarda la rete ospedaliera di questa azienda ha avuto una novità importante recentissimamente abbiamo un ospedale che si inserisce all’interno degli ospedali di Frascati di Velletri di Anzio che il nuovo ospedale Castelli questo va visto come una novità come una garanzia di qua come una sollecitazione al poterci prendere cura anche dei casi più complessi detto questo come premessa ospedale Frascatiun posto diciamo più a ridosso della capitale è un ospedale che c’è una tradizione importante nasce 500 anni fa pochi mesi fa appunto festeggiato i 500 anni di attività è un ospedale che sta dimostrando di aver saputo tenere nei momenti difficili quando il servizio sanitario pubblico per il blocco del turnover per il piano di rientro il commissariamento per un grave disavanzo gestionale degli anni precedenti ha schiacciato è ridimensionato la possibilità di far arrivare i professionisti della Salute abbiamo bisogno di Uomini e Donne Capaci ospedale Frascati ne ha tanti a bordo Stiamo continuando a reclutare negli ultimi sei mesi qui abbiamo assunto aggiuntivamente altri 20 infermieri e circa 10 Medicinon è ancora sufficiente stiamo spingendo sulla leva dei concorsi dello scorrimento delle graduatorie vogliamo continuare a dotare questo ospedale di di comfort e di capitale umano perché solo questo migliora la qualità della cura per i cittadini È tutto Buon proseguimento di ascolto e appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa