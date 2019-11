Ultime Notizie Roma del 12-11-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e Ben ritrovati l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio il caso della ex Ilva è solo un aspetto se pur di assoluto rilievo di una più generale situazione di emergenza per questo si deve aprire un cantiere Taranto che serve al suo rilancio coinvolgendo tutti gli attori istituzionali queste le parole del premier Giuseppe Conte scritte ai suoi ministri per invitarli a presentare proposte progetti per arrivare con urgenza soluzioni eque e sostenibili si cerca una soluzione all’emergenza sul tavolo scudo penale nazionalizzazione Intanto il premier Conte vede la cancelliera tedesca Angela Merkel e concordando una Cooperazione nel settore acciaio oggi la richiesta ufficiale di arcelormittal Di recedere dal contrattostraordinari presenteranno ricorso Alta tensione tra Israele e Gaza dopo che un capo militare della zia di islamiche è stato ucciso in un raid dello stato ebraico secondo cui il leader palestinese stava preparando degli attentati una cinquantina di ragazzi sono stati sparati dalla striscia le sirene d’allarme sono risuonate fino a Tel Aviv e nei comuni limitrofi l’aviazione israeliana ha colpito un installazione della rete interna nel nord della striscia un altro leader dell’energia è stato attaccato in Siria il presidente israeliano Netanyahu convoca il consiglio di difesa intanto vengono chiusi tutti i valichi ISIS invece ha rivendicato l’attacco e militari italiani in Iraq sono stabili le condizioni dei cinque militari feriti la procura di Roma ha aperto un’inchiesta contro il terrorismo transnazionale occorre continuare a garantire la presenza dell’Italia ha detto il consiglio supremo di difesa oggi a Bruxelles il Consiglio dei Ministri europei della Difesa 16 anni fa la strage di Nassiriya in Iraq quandoquella che è stata la più grave tragedia per i militari italiani all’estero dalla seconda guerra mondiale morirono 19 italiani 12 Carabinieri 5 soldati dell’Esercito e due civili per il momento è tutto in tedesco

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa