Ultime Notizie Roma del 12-11-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale informazione Gabriella Luigi studio una nave italiana è stata attaccata stanotte da un gruppo di pirati nel golfo del Messico e la re.mas di proprietà della micoperi azienda con base Ravenna che rappresenta uno dei maggiori contractor dell’Industria shrd2 marittimi italiani sono rimasti feriti in maniera non grave il primo colpito ad un ginocchio da una pallottola In uno scontro a fuoco l’altro colpito in testa con un corpo contundente l’equipaggio respinto l’assalto l’unità di crisi del Ministero degli Esteri segue il caso e in raccordo con l’Ambasciata italiana comincia con un colpo di scena nel processo per i presunti depistaggi sul caso il giovane detenuto morto nel 2009 all’ospedale Pertini di Roma il giudice si è astenuto dal processo che vede imputati 8 Carabinieri giustificando la sua astensione spiegando di essere un exattualmente in congedo il nuovo giudice monocratico nominato e Giulia Cavallone il Ministero della Giustizia ha presentato istanza di costituzione di parte civile tra le parti civili del costituita la Presidenza del Consiglio dei Ministri è l’arma dei Carabinieri 16 anni fa la strage di Nassiriya in Iraq nella più grave tragedia per i militari italiani all’estero dalla seconda guerra mondiale morirono 19 italiani 12 Carabinieri 5 soldati dell’Esercito e due civili nella giornata che ricorda militari e civili Caduti nelle missioni internazionali il presidente Mattarella spiega che il loro esempio rappresenta un vincolo morale dell’impegno italiano nei diversi ambiti sono intanto stabili le condizioni dei cinque militari italiani feriti nei giorni scorsi nell’attacco in Iraq rivendicato da è tutto per il momento ti auguro un buon proseguimento di ascolto

