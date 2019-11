Ultime Notizie Roma del 12-11-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale 1 Buon pomeriggio dalla redazione l’informazione Gabriella Luigi in studio maltempo sull’Italia tromba d’aria La scorsa notte nel Metapontino in provincia di Matera Sono caduti alberi e pali della luce una cinquantina di interventi dei vigili del fuoco a Venezia acqua alta questa mattina ha superato il metro le Eolie sono isolate allerta Rossa quest’oggi per Calabria Basilicata e Sicilia allerta arancione in Puglia Gialla in altre 10 regioni una nave italiana è stata attaccata nella notte da un gruppo di pirati nel golfo del Messico si tratta della crema di proprietà della micoperi l’azienda con base a Ravenna che rappresenta uno dei maggiori contractor dell’Industria Shore 2 marittimi italiani sono rimasti feriti in maniera non grave il primo colpito da un colpoal ginocchio l’altro in testa con un corpo contundente l’equipaggio ha respinto l’assalto l’unità di crisi della Farnesina segue il caso in raccordo con l’Ambasciata italiana tensione a Gazzada poche un capo militare della Gilda è stato ucciso in un raid di Israele secondo cui leader palestinese stava preparando attentati una cinquantina di razzi sono stati sparati da Patricia che sirene d’allarme sono risuonate fino a Tel Aviv un velivolo militare israeliano ha centrato a Garda 2016 anni ritenuti una minaccia immediata un raid dello stato ebraico su Damasco ha preso di mira l’abitazione di un dirigente della milizia jihad palestinese che scampato all’attacco mentre sono stati uccisi suo figlio è un altro civile ad Hong Kong invece ancora proteste con non ho anche quest’oggi all’indomani dei violenti scontri di ieri tra manifestanti e polizia con una nuova chiamata lo sciopero generale migliaia di persone si sono ritrovate nelle strade di centrale sfruttando lapranzo bloccando l’area del centro la polizia nuovamente usato i lacrimogeni per disperdere i manifestanti Pro democrazia ai quali siano anche Uniti per solidarietà molti dei dipendenti degli uffici del Financial District è tutto per il momento Vi auguro una buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa