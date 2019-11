Ultime Notizie Roma del 12-11-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buon pomeriggio della redazione Gabriele a Luigi in studio maltempo sull’Italia Venezia Sotto 127 cm d’acqua scuole chiuse Matera una tromba d’aria vicino a Metaponto vento fortissimo fino a 113 chilometri l’ora in Calabria 170 mm di pioggia in 12 ore Emergenza anche in Puglia in particolare nel Salento queste le notizie sul maltempo che sta flagellando il nostro paese specialmente Il sud è allerta rossa in Calabria Sicilia e Basilicata arancione in Puglia Gialla in altre 10 regioni non sono gravi due marittimi italiani rimasti feriti in un attacco di pirati nel golfo del Messico ad una nave italiana della micoperi l’equipaggio ha respinto lasalto l’unità di crisi del Ministero degli Esteri segue il caso in raccordo con l’ambasciata d’Italia Maxi vertice di maggioranza giovedì per discutere sui tempi e modi della legge di bilancio lo ha convocato il premier Giuseppe Conte che è quanto si apprende ha chiamato al vertice che precede il termine per la presentazione degli emendamenti ministri e sottosegretari competenti capi delegazione dei quattro partiti gruppo presidenti di commissione capigruppo in commissione il ministro dell’economia Gualtieri auspica che il parlamento migliori la manovra salvaguardando l’impianto e gli obiettivi e spiega che migliora di qua della crescita del PIL 01 % nel 2019 può essere superato lo 06 per cento del 2020 è raggiungibile intanto nella scuola oggi si esce operato Braccia incrociate per personale docente personale ATA bisogna risolvere il nodo precariato ne abbiamo parlato con Marcello Pacifico presidente del sindacato ANIEFfare oggi il sit-in davanti piazza Montecitorio Nonostante sia una giornata di pioggia però hanno dimostrato che le politiche portate avanti dalla scuola sul precariato Daniel sono basti pensare che invece della manifestazione di ieri degli Artisti che non c’era nessuno Siamo stati uniti oggi presso la VII e XI commissione abbia spiegato le più di 30 proposte emendative per cercare di trasformare questo decreto in un vero salvaprecari perché così come non risolve nel precariato nella supplentite Non solo per il personale della scuola secondaria anche della scuola primaria dell’infanzia e anche per il personale ATA non chiedere i precari della fama dell’università sono diverse proposte che abbiamo spesso a tutti i parlamentari continueranno il colloquio con esponenti di maggioranza e opposizione perché almeno sulla scuola superino le barriere ideologiche è lavori no stop per garantire ladidattica per garantire la professionalità maturata dagli anni della nostra scuola È fondamentale anche per l’università anche per arrivare a proposte condivise per la scuola non è un caso che ha presentato una piattaforma anche sindacale che ha chiamato proprio salva a scuola perché vogliamo una scuola giusta e questo gli dà la strage di Nassirya ricordata dal capo dello Stato Sergio Mattarella il loro esempio rappresenta un vincolo morale dell’impegno italiano nelle diverse aree di conflitto Ha detto il capo dello Stato in la strage avvenuta a 16 anni fa in Iraq morirono 19 italiani 12 Carabinieri 5 soldati dell’Esercito e due civili sono intanto stabili le condizioni dei cinque militari italiani feriti domenica in Iraq nel l’attacco rivendicato dall’isis è tutto dalla redazione Vi auguro una buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa