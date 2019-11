Ultime Notizie Roma del 12-11-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale con informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno vertice di maggioranza giovedì prossimo per discutere su tempi e modi della legge di bilancio La convocato il premier Giuseppe Conte che a quanto si apprende ha chiamato che precede il termine per la presentazione degli emendamenti ministri e sottosegretari competenti i capi delegazione dei quattro partiti i capigruppo in commissione il ministro dell’economia Gualtieri auspitz il Parlamento migliori la manovra salvaguardando l’impianto e gli obiettivi e spiega che migliora il quadro della crescita del PIL dello 0,1% nel 2019 può essere superato 0,6% Nel 2020 è raggiungibile 16 anni fa la strage di Nassiriya in Iraq nella più grave tragedia per i militari italiani all’estero della Seconda Guerra Mondiale morirono 19connazionali 12 Carabinieri 5 soldati dell’Esercito e due civili della giornata che ricorda militari civili Caduti nelle missioni internazionali il presidente Mattarella sottolinea che il loro esempio rappresenta un vincolo morale l’impegno italiano nelle diverse aree di conflitto sono intanto stabili le condizioni dei cinque militari italiani feriti domenica in Iraq nell’attacco rivendicato dall’isis la cronaca comincia con un colpo di scena nel processo per i depistaggi sul caso Cucchi il giudice Federico fa una Galvagno si è astenuto dal processo che vede imputati 8 Carabinieri il magistrato ha giustificato la sua astensione spiegando di essere un ex carabiniere attualmente in congedo il nuovo giudice monocratico nominato Giulia Cavallone il Ministero della Giustizia ha presentato istanza di costituzione di parte civile tra le parti civili costituite la Presidenza del Consiglio dei Ministri è l’arma notizie anche usura cambio della guardia storico al Financial Times il giornale britannico punto di riferimento della City di Londra annunciato la nomina del suo primo direttore donna in 131 anni che sostituiràLionel Barber dimessosi Dopo un lungo mandato la prescelta è una risorsa interna della redazione da 24 anni che si è detta onorata degli incarichi ha reso omaggio a Barber Intanto il colosso giapponese che ha acquisito il Financial Times ha espresso piena fiducia in lei è tutto grazie per averci seguito negli USA torna nella prossima edizione

