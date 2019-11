Ultime Notizie Roma del 12-11-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale 12 Novembre Giuliano Ferrigno Buonasera dalla redazione in apertura Torniamo sul maltempo che sta flagellando Soprattutto il sud Italia anche se al nord Venezia è tutto 127 cm di acqua il mare fino a 137 cm sopra il livello della città quale chiuse a Matera una tromba d’aria vicino Metaponto vento fortissimo fino a 113 chilometri l’ora in Calabria 170 mm di pioggia 12 ore Emergenza anche in Puglia in particolare nel Salento gli esseri non sono gravi dei marittimi italiani rimasti feriti il primo colpita un ginocchio da una pallottola In uno scontro a fuoco l’altro colpito in testa con un corpo contundente di un attacco di pirati nel golfo del Messico ad una nave italiana equipaggio nave italiani a bordo della nave di rifornimento per piattaforme petrolifere offshore lunga 75 m di 2600 tonnellatePinto l’assalto l’unità di crisi del Ministero degli Esteri segue il caso e in raccordo con l’ambasciata d’Italia Cambiamo argomento lexil va È solo un aspetto se pure di assoluto rilievo di una più generale situazione di emergenza che deve aprire un cantiere Taranto per il suo rilancio coinvolgendo tutti gli attori istituzionali premier Giuseppe Conte scrive ai suoi ministri per invitarli a presentare proposte e progetti per arrivare con soluzioni eque e sostenibili sindacati intanto denunciano che nell’acciaieria due ci sarebbe il bucato una caldaia con un amento di acciaio Chiama altissime che avrebbero raggiunto tu mi dai il gatto solo l’intervento dei pompieri evitato il peggio dico un’ultima notizia in chiusura prenderli a Torino la sperimentazione di monopattini segway dopo le polemiche per le multe nei giorni scorsi il primo incidente da domani nuovi mezzi di trasporto potrà viaggiare sulle piste ciclabile nelle zone 30 dove cioè non si possono superare i 30 km orari limite che entra in vigore anche nella ZTL del centro un progetto in linea con l’obiettivo della micromobilità che ci siamo posti a Fermosindaca appendino è tutto grazie per averci seguito lei mi usa tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa