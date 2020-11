Ultime Notizie Roma del 12-11-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale e giovedì 12 novembre Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio verranno elaborati oggi dati covid dalle regioni che domani verranno valutati dal governo per decidere nuove possibili zone rosse e arancioni in Italia Veneto Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia Varano nel frattempo nuove ordinanze di assembramento rafforzamento della presenza di esercito e protezione civile Napoli oggi il nuovo vertice tra Conte Gualtieri ai capi delegazione di maggioranza sulla manovra e le misure economiche per l’emergenza covid e ha 11 mesi dall’inizio della pandemia di covid in Italia supera un milione di casi di attualmente positivi sono circa 600.000 ieri in 24 ore riportati altri 33000 contatti e 623 decessi il rapporto positivi ancora al 14% sarà il commissario per l’emergenza Arcuri responsabile del piano operativo per la distribuzione dei vaccini in Italia nel mondo i conteggi registrati dall’inizio della prende mi hanno superato Intanto i 52 milioniche contano 240 mila decessi e il vertice alcuni e poi manager di ASpI sono stati arrestati in un’indagine parallela a quella sul crollo del ponte Morandi a Genova nuova tegola giudiziaria che eri pieno dossier per il nuovo assetto societario della concessionaria autostrade col Governo in pressing il tempo è scaduto questa stagione si è conclusa se non si chiudere lo chiamo a Fermo boccia oggi in programma il CDA di Asti che potrei fare il punto sul pezzo è morta anche la piccola Aurora la bimba di 2 anni gravemente ferito dal padre che prima di suicidarsi ha ucciso l’altro figlio la moglie nel Torinese l’arresto di genovese altre ragazze si stanno rivolgendo inquirenti per raccontare le loro storie di ospiti dei festini organizzati dall’imprenditore delle startup arrestato con l’accusa di aver stuprato nel suo attico di Milano una diciottenne dopo averla drogata trapano riconosce ancora la fitta nelle elezioni americane tuita vinceremo confidando nei ricorsi buydens diventando il suo capo di gabinetto Rock line ancora purghe al Pentagono dopo il siluramento del Ministro Esteri Stati Unitiintanto la Cina di sanzioni per violazioni Swan Kong dove si sono dimessi tutti i deputati Per democrazia dopo l’espulsione di quattro di loro da parte di Pechino al Franchi di Firenze l’Italia del covid rifilo il poker in amichevole l’Estonia doppietta di Grifo Colle di Bernardeschi è rigore di Orsolini debutti per Pessina Pellegrini Calabria e Pellegri e vanno sulla panchina Azzurra e Mancini da casino auricolare con Vialli oggi prosegue raduno Coverciano in vista della Polonia domenica Nations League Madonna dimesso dopo l’operazione ora trattamenti per curare le sue dipendenze ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa