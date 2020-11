Ultime Notizie Roma del 12-11-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale In studio c’è anche un bimbo di 6 mesi tra le vittime del naufragio avvenuto mercoledì nel Mediterraneo centrale Il piccolo è stato soccorso dagli operai Ma come spiega lo ng.it nonostante gli enormi sforzi dell’equipe medica è venuta a mancare avevamo chiesto per i casi gravi un’evacuazione urgente da effettuare tra breve aggiunto l’organizzazione ma non ce l’ha fatta ad aspettare siamo addolorati scrive Open House l’epidemia di coronavirus continua a flagellare l’Italia per alleggerire lo stress delle strutture sanitarie governo sta valutando la possibilità di aprire nuovi covid hotel di rafforzare la presenza di esercito e protezione civile bisognerà attendere venerdì per eventuali nuove strette con la creazione di ulteriori zone arancioni o rosse anche se alcune regioni si sono portate avanti con ordinanze più restrittive in Italia ci sono 32961 nuovi casi di coronavirus a fronte di duecento venti cinque mila e Seicentopoi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 623 decessi Per un totale di vittime che sale 42953 in terapia intensiva sono ricoverati 3080 pazienti la regione più colpita e la Lombardia i casi totali da inizio per venire sono un milione 28424 un paziente ricoverato nell’aria sospetti del Pronto Soccorso dell’ospedale Cardarelli di Napoli con probabile infezione covid è già in terapia è stato trovato privo di vita nel bagno del personale del nosocomio non è ancora possibile stabilire la causa del decesso Ma la direzione sanitaria avviato un’indagine interna Anche perché un video con immagini delle vittime diventato virale in rete Diego Armando Maradona è stato dimesso ieri dalla clinica di Hollywood dove 8 giorni fa era stato operato per un ematoma subdurale l’ex Fuoriclasse del calcio è stato portato in una casa affittata nel centro residenziale villanueva tigre località Nord dell’area metropolitana di Buenos Aires qui Maradona si sottoporrà i trattamenti necessari per curare la suadell’alcol ed alcuni farmaci da località dove Maradona trascorrere questo periodo non è stata scelta a caso in quanto a poche centinaia di metri vive Giannina figlia dell’ex Pibe de oro e authentic e capofamiglia in questo delicato momento astrale occuparsi del padre che stargli vicino ed era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto e appuntamento a più tardi

