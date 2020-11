Ultime Notizie Roma del 12-11-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale studio Giuliano Seregno emergenza coronavirus in primo piano a Natale sarà meglio stare solo in compagnia del nucleo familiare più stretto come misura anti-covid e lo ha detto il ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia a l’aria che tira su La7 il ministro ha poi affrontato il caso della Campania di domani e poi si deciderà quale colore per la Regione per altre quindi aggiunto le misure arriveranno tra sabato e domenica ma si danno sempre 24 ore di tempo dopo l’ordinanza del ministro della Salute per l’organizzazione territoriale non ci sarà alcun dpcm ha risposto mo c’ha una domanda precisa sul punto Intanto le tre regioni Veneto Friuli Venezia Giulia di villaromagnano messa a punto nel ordinanze anti covid che i presidenti hanno illustrato e il parere del comitato tecnico scientifico sardo c’è stato ed è stato favorevoleprime indiscrezioni che si apprendono da fonti giudiziarie in procura a Cagliari sull’inchiesta per epidemia colposa aperta dopo la trasmissione report su l’ordinanza del governatore Solinas che l’11 agosto scorso via del via libera alla riapertura delle discoteche in regione con il conseguente incremento dei contatti il giorno dopo il blitz della polizia alla Regione per acquisire i documenti emergerebbe Dunque che l’ordinanza darebbe arrivata dopo la mail favorevole di una degli esperti che però avrebbe parlato anche l’economia il reddito reale delle famiglie continuano a calare nel secondo trimestre 2020 in Germania a meno 1,2 % Francia meno 2,3 % Regno Unito meno 3,4 meno 7,2 % dopo Cali più moderati nel trimestre precedente quanto afferma l’ocse secondo cui la performance italiano è la peggiore del G7 per l’Austria a livello internazionale le misure di sostegno governativo e comunque continuate a proteggere i redditi delle famiglie da l’impatto economico del covid-19 nel secondo trimestre 2020 essere in chiusura nella notte c’è stata una telefonata Tra Familiari pescatori siciliani sequestrati in Libia Loanofonti della Farnesina quanto si prende la telefonata avvenuta attraverso la sala dell’Unità di crisi e a seguito della visita del ministro Di Maio negli Emirati è tutto per il momento Grazie per averci seguito le news e tornano la prossima edizione

