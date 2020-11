Ultime Notizie Roma del 12-11-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera della redazione Gabriella Luigi in studio contro governo campagna sulle misure c’è un’emergenza nell’emergenza bisogna intervenire esercito e protezione civile devono andare in rinforza medici e infermieri che sono allo stremo non è una gara di battute perché è più sceriffo dice il ministro Di Maio abbiamo chiesto 1400 sanitaria Roma nessuna arrivati i sette Questa è la replica del governatore De Luca il ministro boccia invita a festeggiare il Natale con il nucleo familiare più ristretto intanto ok del governo alle ordinanze di Veneto Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia che prevedono nuove strette contro gli assembramenti nelle città oltre 37 mila contagiati da covid in Italia nelle ultime 24 ore secondo i dati del Ministero della Salute le vittime sono 636 il 53% dei posti letto a livello nazionale è ormai è occupato da pazziil 40% definito come soglia critica e superato da 12 regioni Il commissario Arcuri prevede che l’atteso bacino arriverà ai primi italiani alla fine di gennaio e si attiverà d’accordo con le regioni e comuni per mettere a disposizione il più alto numero possibile di Kobe d’hotel per ridurre la pressione sui reparti ospedalieri la procura di Napoli ha sottoposto a sequestro per un eventuale esame autoptico la salma dell’uomo trovato senza vita ieri in un bagno del Pronto Soccorso dell’ospedale Cardarelli dal primo esame a fare verosimile che l’uomo possa essere stato colto da infarto il direttore dell’ospedale ha criticato la diffusione sui media di un video della vicenda sul quale è stata aperta un’indagine Interna perché è deplorevole la modalità con cui è stata data la comunicazione io volevo salvare quell’uomo replica l’autore del video al 74 migranti sono morti annegati al largo delle Coste libiche secondo Quanto rende noto l’ONU l’imbarcazione trasportava oltre 120 persone tra cui donne e bambini in 47 sopravvissutistati portati arriva dalla guardia costiera Libica e dei Pescatori 31 corpi sono stati recuperati nel frattempo 80 migranti minorenni hanno lasciato l’hotspot di Lampedusa a bordo di un traghetto che li porterà a Porto Empedocle dopo l’esito negativo del tampone rapido antico bidet e le procedure di identificazione la struttura di accoglienza di Contrada imbriacola resta però sovraffollata con oltre 600 ospiti eh tu dalla redazione Vi auguro una buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa