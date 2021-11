Ultime Notizie Roma del 12-11-2021 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e buona sera dalla redazione alla microfono Giuliano Ferrigno covid in Italia 1,21 anche l’incidenza con 78 casi su 100.000 abitanti aumenta cresce l’occupazione nei reparti in ospedale e nelle terapie Intensive è questo il quadro dell’ epidemia secondo il monitoraggio dell’istituto superiore di sanità si precisa che le Stime diritti si ritiene siano poco sensibile recente aumento del numero di tamponi di poiché sono basate sui soli casi sintomatici e ospedalizzati in Italia il tasso di occupazione da parte dei pazienti in terapia intensiva al 4,4% secondo la rilevazione giornaliera del ministero della al 11 novembre in salita rispetto al 4% Rilevato una settimana prima il 4 novembre in salita anche l’occupazione dei reparti di area medica che si attesta al 6,1% rispetto al 5,328 ottobre tutte le regioni e province autonome risultano classificate a rischio moderato però una il friuli-venezia Giulia e ad alta probabilità di progressione a rischio alto manifestazioni non si impasta la ministra dell’interno Luciana lamorgese non crede che la Direttiva del Viminale compri Ma chi effettivamente il diritto a manifestare perché fornisce ai Prefetti indicazioni per fare in modo che venga bilanciato il diritto con le esigenze di tutela della salute pubblica un’intervista la Borgese sottolinea che l’importante è non creare disagi alla cittadinanza che non ci siano rischi per l’ordine pubblico di eventuali timori in vista delle manifestazione di domani sottolinea mi sto sentendo con e Prefetti e questori per individuare delle soluzioni adeguate A quanto si mantiene il dialogo aperto si può trovare un punto di sintesi L’importante è che non ci siano delle pericolose forzature Confido concludi che hai partecipato animati dal senso civico che seguano le modalità concordate con l’autorità di pubblica sicurezza lutto nel mondo del giornalismo è morto Giampiero Galeazzi il giornalista sportiva aveva 75 anni ed era malato da tempotelecronista Rai conduttore del cantiere Galeazzi era nato a Roma il 18 maggio del 46 la sua morte una notizia sconvolgente mi lascia senza parole così l’ex campione Giuseppe Abbagnale presidente della Federcalcio siamo stati con la figlia pochi giorni fa avevamo parlato di lui e aveva lasciato molto felice il fatto che si stava riprendendo aggiungere invece arrivata quest’altra matica notizia se ne va la voce storica del canottaggio concludi abagnale commosso un amico è un personaggio preparato secondo il jet era l’ultima notizia per il momento l’informazione torna alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa