Ultime Notizie Roma del 12-12-2018 ore 07:10

romadailynews radiogiornale mercoledì 12 dicembre Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio 3 morti e 12 feriti alcuni in condizioni gravissime Questo è il bilancio dell’attentato al mercatino di Natale di Strasburgo messo a Segno da un 29enne radicalizzato probabilmente ferito e finora sfuggito alla cattura in 350 sono sulle sue tracce reso noto il Ministro degli Interni francese Christophe castaner tiene alzato il livello di allerta in tutto il paese intensificati controlli alle frontiere ferito in maniera non grave anche un italiano Il ministro dell’economia annuncia che entro la giornata si arriverà a determinare i possibili tagli della manovra firma che è possibile evitare la procedura di infrazione ma bisogna prendere decisioni politiche il premier Conte che oggi incontra junker chiedere ognuno europea di superare il rigorismo mio Pet da noi non un libro di sogni ma un progetto riformatore la giustizia canadese concede a lei di Huawei lalibertà su cauzione giudice ha fissato di 7 milioni e mezzo di dollari la somma da pagare ordinando Amen guanzhou 46enne responsabile finanziario del Colosso delle telecomunicazioni cinesi e figlia del suo fondatore di restare nell’area di Vancouver consegnare il passaporto indossare un dispositivo GPS Menga dovrà anche farsi carico dei costi per la sua sicurezza la sede di Facebook a me l’ho parcheggiata la quota per una minaccia bomba secondo indiscrezioni l’allarme è scattato su segnalazione della polizia di New York tutti i dipendenti fa sapere la società sono al sicuro Ulteriori informazioni saranno fornite Non appena la situazione sarà più chiara scontro tuttocampo Movimento 5 Stelle lega i due capigruppo del MoVimento 5 Stelle chiedono chiarimenti sono inchiesta per finanziamento illecito che coinvolge il tesoriere della Lega Giulio centemero e ti auguro Ma che Salvini non minimizzi duro scontro dopo che il Ministro dell’Interno di Israele definisce terroristi dietro la preoccupazione in braccio dal ministro della difesa ma Salvini replica Non capisco lo stupore serenoendemico Donald Trump e ribadisce il proprio sostegno il principe ereditario Saudita Mohammed Bin Salman nonostante le valutazioni della CIA sulla morte del giornalista Jamal khashoggi e le pensioni dei senatori americani e finte con danno il principe Intanto il timer incoronò e hanno proprio reporter ucciso il giornalista in pericolo persona dell’anno per il 2018 un uomo di 84 anni disabili la figlia di 57 sono stati trovati morti ieri sera in un’abitazione a Prato dai Vigili del Fuoco intervenuti per un incendio potrebbero essere deceduti perché intossicati dal fumo l’abitazione al primo piano di uno stabile che è stato evacuato dei soccorritori sport in chiusura Inter e Napoli fuori dalla Champions ai nerazzurri non basta il pareggio perché il Tottenham e rimonta il bar che pareggia anche lui mentre il Napoli nella gara intensa viene sconfitto dal Liverpool di sala 1 a 0 per Spalletti un amarezza norme Ancelotti abbiamo fatto tutto il possibile ci fermiamo qui di informazione Torna più tardi buon proseguimento di ascolto la linea può tornare alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa