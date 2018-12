Ultime Notizie Roma del 12-12-2018 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio il terrore torna a colpire la Francia un uomo attaccato i mercatini di Natale di Strasburgo città dove ha sede il Parlamento Europeo il killer identificato come Sheriff 29 anni già noto alle forze dell’ordine come radicalizzato aperto il fuoco uccidendo almeno tre persone e ferendone tredici8 delle quali sono in gravi condizioni smentita la notizia della quarta vittima secondo quanto riferito da fonti sanitarie alcuni dei feriti sarebbero in gravi condizioni tra questi anche un giovane italiano che però non sarebbe grave voltiamo pagina il Ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini in Israele per una visita ufficiale un suo tweet Accendi le polemiche chi vuole la pace sostiene il diritto all’esistenza la sicurezza di Israele Sono appena stata ai confini Nord col Libano dove i terroristi islamici, scavano tunnel arma non mi scrivi per attaccare il baluardo della Degrazie In questa regione scritto Salvini per questa sua dichiarazione da fonti del Ministero della Difesa del comando italiano unifil in Libano sono trapelate preoccupazione imbarazzo lo stesso vicepremier poco dopo in conferenza stampa ha detto di non capire lo stupore che si scavano tunnel sotterranei e decine di metri che sconfinano nel territorio italiano Non penso si faccia per andare a fare la spesa Francesco d’uva e Stefano patuanelli capigruppo Movimento 5 Stelle di camera e senato parlano dell’ inchiesta della procura di Bergamo per finanziamento illecito che vede tra gli indagati il tesoriere della Lega il Ministro dell’Interno risponde La Gerusalemme non minimizzo chiedo solo che facciano in fretta stanno cercando milioni di euro che non ci sono Mi auguro che facciano bene facciano in fretta ha detto Salvini sono assolutamente sereno torniamo nella capitale Un maxi ingorgo è divampato a Roma ieri in un capannone adibito a deposito rifiuti in via Salaria dall’impianto più controverso della capitale c’è sollevato una danza alta colonna di fumo l’odore Acre stato avvertito anche nel centro diverse zone della cittàil presidente del terzo municipio di Roma Giovanni caudo a per precauzione invitato i residenti a tenere le finestre chiuse ti sta anche valutando di chiudere le scuole nel raggio di 500 m Anche se le prime misurazioni effettuate da ARPA Lazio clausilia delle tre centraline nei pressi delle salario non hanno registrato valori fuori norma per quanto riguarda L’inquinamento dell’aria c’è preoccupazione spiega caldo per la raccolta rifiuti nei prossimi giorni l’impianto gestito da ma lavoro infatti circa 600 tonnellate di spazzatura il giorno pari a circa un quinto della produzione giornaliera di rifiuti in città al momento non si esclude l’ipotesi che scatenare l’incendio sia stato un atto doloso o di sabotaggio Andiamo in Sicilia il gip del tribunale di Palermo su richiesta della direzione Distrettuale Antimafia ha risposto 9 misure cautelari eseguite dai carabinieri nei confronti di persone accusate a vario titolo di concorso esterno in associazione mafiosa trasferimento fraudolento di valori aggravato in concorso e frode in competizioni sportive per 8:00 è stata disposta la custodia cautelare in carcere per una domiciliare l’inchiesta denominataspecialmente corsa nostre acetato come la mafia controllate l’ippodromo di Palermo è tutto buon proseguimento di ascolta. A più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa