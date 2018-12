Ultime Notizie Roma del 12-12-2018 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco vita in studio 3 morti 13 feriti 8:00 sono gravi le bilancio dell’attentato al mercatino di Natale di Strasburgo messo a Segno da un 29enne radicalizzato sfuggito alla cattura in casa trovato materiale esplosivo secondi media francesi era stato condannato una ventina di volte per reati minori la Francia innalza il livello d’allerta intensifica i controlli alle frontiere il premier Conte esprime la solidarietà dell’Italia Salvini situazione di massima attenzione per tutti i radicalizzati convocato d’urgenza il comitato di analisi strategica arresto immediato per chi esulta online il Ministro dell’Economia e annuncia che entro la giornata si arriverà a determinare i possibili saldi della manovra firma che è possibile levitare la procedura di infrazione ma bisogna prendere decisioni politiche il premier Conte che oggi incontra junker chiedere Unione Europea di superare del rigorismo miope da noi non un libro dinon progetto riformatore la giustizia canadese concede Ale di Huawei la libertà su cauzione il giudice ha fissato in 7 milioni e mezzo di dollari la somma da pagare ordinando a me guangzhou la 46enne responsabile finanziario del Colosso delle telecomunicazioni cinesi figlia del suo fondatore di restare nell’area di Vancouver consegnare il passaporto indossare un dispositivo GPS Man dovrà anche farsi carico dei costi per la sicurezza la sede di Facebook menlo Park è stata evacuata per una minaccia bomba secondo indiscrezioni l’allarme scattato su segnalazione della polizia di New York tutti i dipendenti fa sapere la società sono al sicuro Ulteriori informazioni saranno fornite Non appena la situazione sarà più chiara scontro A tutto campo Movimento 5 Stelle lega i due capigruppo Movimento 5 Stelle chiedono chiarimenti sull’inchiesta per finanziamento illecito che coinvolge il tesoriere della Lega Giulio centemero e si augurano che Salvini non minimizzi duro scontro dopo che il Ministro dell’Interno in Israele definisce terroristi che sbolla preoccupazione imbarazzo dal ministro della difesa ma Salvini rapche non capisco lo stupore sono sereno sul centemero e la Gerusalemme Salvini ha smentito stamani che la lega sia tentata dal voto l’ennesima balla giornalistiche ha detto la Corte di Cassazione ha confermato la validità dell’ipotesi di accusa di omicidio preterintenzionale per i fatti di Piazza San Carlo a Torino del 3 giugno 2017 il reato contestato dalla procura verso alcuni componenti della banda dello spray al peperoncino riciclaggio Commercio abusivo di oro in Italia in Europa la Guardia di Finanza di Bologna eseguito 10 ordinanze di custodia cautelare e numerose perquisizioni locali personali in Emilia Romagna Toscana Abruzzo Basilicata quattro mandati di arresto europei in Romania Turchia sequestro preventivo per equivalente dei beni e delle disponibilità finanziarie degli indagati delle società a loro riconducibili per un ammontare complessivo di 7,4 milioni di euro È tutto Buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa