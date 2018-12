Ultime Notizie Roma del 12-12-2018 ore 12:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli basta un istante per trasformare un sogno in un incubo la capitale europea del natale Strasburgo piomba nel terrore in una sera di dicembre quando le luminarie delle saette illuminano all’improvviso una scena di guerra stare in mezzo alla folla morti feriti ha cacciati nelle strade persona che fuggono urlando sono almeno tre le vittime di uno forse dei due attentatori che hanno aperto il fuoco intorno alle 20:00 l’ora in cui tutti sono in giro per i mercatini e per locali 12 feriti tra cui anche un italiano il giovane giornalista radiofonico primaria in Sicilia il 16 dicembre Come stabilito e congressi provinciali dopo la consultazione nei gazebi quanto emerge dalla riunione della commissione nazionale di garanzia del PD riunita ieri fino a tarda notte per dirimere la diatriba sui congressi locali oggetto gli opposti ritornoil gip del tribunale di Palermo su richiesta della direzione Distrettuale Antimafia disposto 9 misure cautelari eseguite dai carabinieri nei confronti di persone accusate a vario titolo di concorso esterno in associazione mafiosa trasferimento fraudolento di valori aggravato in concorso e prove in competizioni sportive per 8:00 è stata disposta la custodia cautelare in carcere per uno ai domiciliari l’inchiesta denominata convenzionalmente corsa nostra accertato Come è la mafia controllate l’ippodromo di Palermo sede di Facebook e a Mello parka è stata evacuata per una minaccia bomba lo riportano i media americani citando la polizia locale secondo indiscrezioni l’allarme è scattato su segnalazione della polizia di New York le borse cinesi aprono la seduta poco mosse dopo gli sviluppi sul caso Huawei luce composita di Shanghai nelle prime battute fermo a 2594,06 punti mentre quello di scienze è a quota 1348,92e di tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa