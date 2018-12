Ultime Notizie Roma del 12-12-2018 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli la capitale europea del natale Strasburgo piomba nel terrore in una sera di dicembre quando le luminarie delle feste illuminano all’improvviso una scena di guerra poi in mezzo alla folla morti feriti accasciati nelle strade persone che fuggono Orlando sulla bilancio delle vittime dell’attentato di martedì sera ancora incertezze ma secondo le ultime informazioni ci sarebbero almeno 3 morti e 13 feriti tra cui anche l’italiano un giovane giornalista radiofonico le sue condizioni sono gravi è Antonio megalizzi il giornalista originario di Trento la procura di Roma aperto un fascicolo di indagine in cui si potenziano i reati di strage attentato con finalità di terrorismo il sistema di bonus malus incidere significativamente sulla dinamica del mercato in una fase di transazione del settore estremamente delicata Modificando le assunzioni alla base del nostro piano industriale così responsabile delle attività europea di f.cia Pietro gorlier nella lettera al consiglio regionale del Piemonte Ti amo scongiurando qualunque tipo di emergenza grazie alla collaborazione della regione del ministero che hanno risposto al nostro appello Anzi Stiamo affrontando il problema in modo strutturale per prevenire piccola talizia che cade sempre così la sindaca Virginia raggi risponde a chi le chiede se dopo l’incendio della tmb Salario Roma andrà in emergenza rifiuti a Natale raggi annuncia anche il tmb non riaprirà più ma sarà riconvertito la Corte di Cassazione ha confermato la validità delle ipotesi d’accusa di omicidio preterintenzionale per i fatti di Piazza San Carlo Torino del 3 giugno 2017 che lo scorso 3 giugno in occasione della finale Champions tra Juve e Real Madrid causarono un morto e 1500sei feriti il reato è contestato dalla procura verso. i componenti della banda dello spray al peperoncino ed è tutto Per ora grazie per averci seguito dalla redazione Buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa