Ultime Notizie Roma del 12-12-2018 ore 16:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli la capitale europea del natale Strasburgo piomba nel terrore in una sera di dicembre quando le luminarie delle feste illuminano all’improvviso una scena di guerra po’ in mezzo alla folla morti feriti accasciati nelle strade persone che fuggono Orlando sulla bilancio delle vittime dell’attentato ancora incertezze ma secondo le ultime informazioni ci sarebbero almeno 3 morti 13 feriti tra cui anche un italiano il giovane giornalista radiofonico e risulta essere in gravi condizioni Antonio megalizzi il giovane giornalista originari di Trento ferito. ieri nell’attentato lo si apprende da fonti qualificate Il governo ha messo a punto una proposta nero su bianco sui soldi della manovra da portare oggi pomeriggio a Bruxelles all’incontro tra il premier Giuseppe Conte è presidente della commissione Unione Europea Jean Claude junker lo si apprende daPalazzo Chigi sono accusati di aver favorito e legalmente l’ingresso in Italia di diverse centinaia di migranti che ha fatte di latte Svizzera Austria Germania a bordo di treni merci container Mettendo a repentaglio la loro vita ma anche la sicurezza dei trasporti Per questo gli agenti della polizia di Como hanno arrestato magrebino è un centroamericano mentre altri due sono Ricercati in un’occasione il telone squarciato camion era finito sulle rotaie che usando il blocco di un treno in una galleria sono saliti a tre i pazienti degli Ospedali Riuniti di Ancona rimasti feriti nella calca della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo per i quali è stata sciolta la prognosi non sono più in rianimazione Ma i reparti per acuti Dove si trova anche un altro paziente con prognosi ancora riservata altri tre pazienti tutti in prognosi riservata sono ancora presto le terapie Intensive una in ventilazione assistita e due in respiro spontaneo uno dei quali È in procinto di essere trasferito in reparto per acuti e tutto Per ora grazie dellapensione appuntamento alle prossime elezioni

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa