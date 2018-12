Ultime Notizie Roma del 12-12-2018 ore 17:10

romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Esterina apertura il killer delle mercatino di Natale a Strasburgo ieri ha gridato Allah Akbar durante la sua azione l’ha riferito al procuratore di Parigi spiegando che le vittime sono due Mentre una terza in stato di morte cerebrale 4 persone vicino all’uomo sono in stato di te ma precisa del magistrato facendo il punto sui fatti tra i 13 feriti anche il giovane giornalista radiofonico italiano Antonio megalizzi nel gravi condizioni e mentre prosegue la caccia al killer la guardasigilli francese fa sapere che non sarà decretato lo stato di emergenza allarme anche in Italia convocato il comitato di analisi strategica la politica gli imprenditori che aspettano soldi dallo Stato avranno delle agevolazioni l’annuncio della cosiddetta legge bramini arriva dal vicepremier Di Maio se sono imprenditori e lo stato non mi paga non posso fallire perché non riesco a pagare le rate dei prestiti non mi possono pignorare la casa che dice il decreto semplificazioni abolisce inoltresistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti Servizio Sanitario Nazionale che oggi compie 40 anni può nell’Italia l’avanguardia della comunità internazionale posizione che va mantenuta è migliorata lo sottolinea il capo dello Stato Mattarella nella cerimonia celebrativa da parte sua il ministro della Salute Giulia Grillo sottolinea che non succederà alla privatizzazione dei diritti fondamentali dei cittadini universalismo gratuita ed equità continua ad essere la base del nostro sistema Ligure assicura l’ultima notizia in chiusura regione è Ministero hanno risposto all’appello della capitale grazie a questo si sta scongelando qualunque tipo di emergenza rifiuti una sicura la sindaca di Roma Virginia raggi all’indomani del Massico sulla via Salaria Anzi Stiamo affrontando il problema in modo strutturale per prevenire il picco natalizio che accade sempre dice l’Alfa intanto ha rilevato un aumento dell’inquinamento atmosferico registrato nella giornata di ieri dalla centralina di Villa Ada e si ritiene afferma che il valore di sen tale contributo delle emissioni generate dall’incendio Se tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa