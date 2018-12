Ultime Notizie Roma del 12-12-2018 ore 19:10

romadailynews radiogiornale siamo Nuovo appuntamento con all’informazione Buonasera dalla redazione ne studio Giuliano Ferrigno La minaccia terroristica Resta al centro della vita della nostra nazione lo ha detto il presidente francese matrona Consiglio dei Ministri a Parigi invitando il mondo politica la calma e alla moderazione dopo l’attentato di ieri a Strasburgo il bilancio di due morti una terza persona in stato di morte cerebrale e 13 feriti sei dei quali gravissimi compreso il giornalista italiano Antonio megalizzi prosegue intanto la caccia al killer il ventinovenne celiaca fermate 4 persone vicino a lui per le quali il padre due fratelli la guardasigilli francese fa sapere che non sarà decretato lo stato di emergenza controlli rafforzati anche in Italia Francia di Corinaldo nella discoteca Lanterna Azzurra Ci sarebbero state molte più presente di quanto consentito dalle norme la notte tra il 7 e il 8 dicembre quando sei persone sono morte schiacciate dalla calca a fronte di una capienza di 731 persone nelle due sale aperte secopunti vicino alle indagini sarebbero stati in molti più spettatori si tratta di ingressi in nero Cioè senza biglietti marcati SIAE per gli elementi raccolti Ci sono prenotazioni braccialetti e tagliandi delle consumazioni consigliati da molti ragazzi scampati alla tragedia argomento il Vaticano deve tagliare i costi e pensa prepensionamenti per i dipendenti l’argomento è stato portato dal Cardinale Marx coordinatore del consiglio per l’economia alci 9:00 il consiglio dei cardinali la voce più pesante nel bilancio della Santa Sede sarebbe quello del personale per questo motivo pur Senza voler procedere a licenziamento si pensa a job description per rendere più efficace il lavoro di un dicastero valutando la possibilità di ricollocamento ti ha detto la mobilità E dov’è possibile con il prepensionamento è tutto grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione

