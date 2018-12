Ultime Notizie Roma del 12-12-2018 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno governo ha messo a punto una proposta nero su bianco sui saldi della manovra da portare a Bruxelles all’incontro tra Conte junker e lo fa sapere Palazzo Chigi c’è ottimismo sull’accoglienza della proposta ritenendo che abbia buone motivazioni e confidando anche Parigi dopo le misure annunciate dai gilet giallo servirti Se ci fosse un pregiudizio contro l’Italia mentre per altri si chiudono gli occhi la musica cambierà Bloomberg anticipate l’Italia al 2% e lo spread sotto quota 270 Piazza della Premier britannica me affrontato oggi un voto di fiducia richiesto dai suoi compagni di partito sulla brexit ti avverto il sostituto non potrebbe rinegoziare l’accordo con Unione Europea Sarebbe necessario inviare l’articolo 50 di notifica della brexit e quindi fa slittare l’uscita dall’Unione Europea la premier Rivendica poi i progressi Nel confronto con Unione Europea rimanda ancora il voto in Parlamento sull’accordo il leader laburista Cardinaleoltraggio al parlamento da Bruxelles è il Presidente del Consiglio Europeo tu che parla di situazione grave e Berlino si prepara hard brexit torniamo in Italia gli imprenditori che aspettano soldi dallo stato senza riceverli avranno delle agevolazioni l’annuncio della cosiddetta legge bramini arriva dal vicepremier Di Maio se sono imprenditori lo stato non mi paga non possono fallire perché non riesco a pagare le rate dei prestiti non mi possono pignorare la casa quindi la legge di bilancio entrare al pagamento dei crediti dello Stato gli imprenditori ma intanto li aiutiamo con un fondo di garanzia il decreto semplificazioni abolisce poi il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti stop anche allo svuota-carceri costruzione di nuovi penitenziaria ultime notizie in chiusura l’ipotesi di ecotassa tu le auto nell’ambito della legge di bilancio incidere significativamente sulla dinamica del mercato alterando l’intero quadro d’azione all’interno del quale il piano industriale per Italia era stato designato l’ha detto Pietro Golia da responsabili dell’attività dfc hai una lettera al presidente del consiglio regionale del Piemonte Nino boeti in cui annuncia l’assenza della società al consiglio regionale comunale aperto tutti attore auto convocato per domani dura il governatore piemontesedillo che criticano incertezza delle politiche del governo e tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa