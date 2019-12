Ultime Notizie Roma del 12-12-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Un buongiorno dalla stazione appuntamento con informazione Gabriele a Luigi in studio ieri si è votata la risoluzione sul rinnovo del fondo salva-stati di governo ha superato la prova mai 5 stelle ci sono spaccati tra assenze uscita dall’aula e minacce di abbandonare il gruppo parlamentare Di Maio in affanno alla camera i voti a favore della risoluzione sono stati 291 una quarantina in meno del dovuto 25 meno della maggioranza assoluta ma sarebbero stati giustificati dal largo margine sull’opposizione che si è fermata 222 al Senato i si sono stati 164 3 in più del 50% Cristina Torino 5 Stelle hanno annunciato loro dissenso e ci sono state anche riflessioni sul lasciare il gruppo pentastellato per ladal PD Zingaretti sottolinea che il Partito Democratico è stato compatto al governo Conte abbiamo dato un mandato forte in Europa il premier era sicura procediamo spediti non ripercussioni su arcelormittal l’azienda informato le organizzazioni sindacali che in seguito a rigetto dell’istanza avanzata dal commissario dell’ilva in amministrazione straordinaria di proroga lo spegnimento dei due altoforni a breve invieranno alle stesse l’avvio della procedura di cassa integrazione straordinaria per 3500 unità lo ha annunciato il sindacato Fim Cisl Taranto Brindisi i sindacati rigettano la comunicazione dell’azienda sulla via della cassa integrazione straordinaria dopo la decisione del giudice che ha confermato l’avvio delle procedure di spegnimento altoforno dal 13 dicembre per la prima volta una donna arriva al vertice della Corte Costituzionale è eletto all’unanimità Marta cartabia anche se il suo mandato sarà breveappena scadrà il 13 dicembre del 2020 visto che è stata nominata la Consulta il 13 settembre del 2011 da Giorgio Napolitano è l’ufficio di giudice costituzionale non può durare più di 9 anni si è rotto un vetro di cristallo ho l’onore di essere apripista così la giurista 56 anni ha commentato la sua elezione Greta thunberg e la persona dell’anno Time la sedicenne svedese ha conquistato la copertina che ogni dicembre il Magazine americano attribuisce la persona che nel bene o nel male ha segnato l’anno che sta per concludersi Greta thunberg sarà venerdì a Torino per il nuovo fridaysforfuture lo sport in chiusura calcio e Champions League ieri sera la vittoria della Juventus per 20 sul Bayer Leverkusen in tedesca i bianconeri già promossi al prossimo turno confermano lo strapotere nel girone Atalanta vinto 3 a 0 contro lo Shakhtar Donetsk e passaturno agli ottavi di finale di Champions League Bergamaschi sempre più nella storia hanno terminato secondi il loro girone alle spalle del Manchester City adesso vedremo come saranno gli accoppiamenti per gli ottavi di finale a passare il turno sono state Paris Saint Germain Real Madrid Bayern Monaco e Tottenham Manchester City Atalanta Juventus e Atletico Madrid Liverpool Napoli Barcellona e Borussia Dortmund Lipsia helion Valencia e Chelsea in Europa League Club brugge Olympiacos Shakhtar Leverkusen Salisburgo Inter benfica-ajax è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa