Ultime Notizie Roma del 12-12-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio ieri si è votato il rinnovo del fondo salva-stati il governo ha retto alla prova 291 i voti a favore della risoluzione di maggioranza una quarantina in meno del dovuto 25 meno della maggioranza assoluta L’opposizione si è fermata 222 voti al Senato esistono stati 164 3 in più del 50% necessario tre senatori hanno annunciato il loro dissenso riflettendo anche sulla possibilità di lasciare il gruppo pentastellato per la lega dal PD il leader Zingaretti sottolinea il partito è stato compatto al governo Conte stato dato un mandato forte in Europa il premier Conte assicurato procediamo spediti non temo ripercussioni gli fatto la votazione di ierii cinquestelle tra assenze uscita dall’aula e minacce di cambio di gruppo parlamentare Cambiamo argomento il sindaco di Milano Giuseppe sala gliel’ha chiesto scusa e perdono da parte di tutta la città la famiglia di Giuseppe Pinelli ferroviere anarchico coinvolto ingiustamente nelle indagini sulla strage di piazza Fontana e che morì cadendo da una finestra della Questura di Milano alcuni giorni dopo la fusione nel quartiere di San Siro da ieri già una quercia Rossa piantata dal comune In ricordo di Pinelli Ieri ultima giornata di campagna elettorale prima del voto britannico di quest’oggi che deciderà il futuro della brexit e del Regno Unito ancora in testa al premier ma sono tre lì scenari possibili sondaggi alla mano maggioranza assoluta di seggi al conservatorio di Bari Johnson e maggioranza sorpresa per il fronte dei partiti favorevoli a un secondo referendum sulla brexit capeggiato dalla parte degli arabi corbin e poi ancora lolo sport calcio e Champions League ieri l’impresa dell’Atalanta che ha abbattuto lo Shakhtar per tre reti a zero una vittoria che vale ai Bergamaschi L’accesso agli ottavi di finale della massima competizione Europea la squadra di Gasperini sempre più nella storia anche la Juventus ha vinto ieri sera a 20 in Germania contro il Bayer Leverkusen e confermandosi leader del girone agli ottavi di finale tra le 4 italiane accedono Juve Atalanta e Napoli unica esclusa l’Inter in Europa League adesso che tendono soltanto gli accoppiamenti è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa