Ultime Notizie Roma del 12-12-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Un buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio il governo supera la prova del voto sul fondo salva stati mai 5 stelle si spaccano tra assenze uscite dall’aula e che ha minacciato di cambiare casacca maggioranza arretra pericolosamente la camera Passando dai 341 si della fiducia al Conte bis i291 sul mess mancano dall’aula 14 pentastellati d12 giustificati del Movimento una risoluzione in casa invece 165 122 no e 2 astensioni Quando nacque a settembre il aveva ottenuto 169 voti di fiducia a favore al momento del voto le assenze dei grillini si fermano a 5 x con te oggi a Bruxelles nessun problemaprocede spediti senza temere ripercussioni per il leader del PD Zingaretti il Partito Democratico è stato compatto il governo Conte ha un mandato forte in Europa ha detto il leader dei democratici maggioranza compatta al voto su Plastic and Sugar Tax approvata nella notte in commissione bilancio al Senato Italia Viva il PD divisi nei giorni scorsi ne escono soddisfatti con la Sugar Tax slittata ottobre del prossimo anno la tassa sulla plastica scesa da €1 a €0,45 al chilo tra le altre modifiche approvate un bonus latte artificiale la proroga di due mesi per le richieste al fondo indennizzo per i risparmiatori aumento dell’addizionale Ires al 3% per i concessionari di autostrade porti aeroporti e ferrovie La clausola e salvaguardia delle accise congelate per il 2020 Aprea possibili aumenti negli anni successivi arcelormittal ha informato i sindacati che inseguerigetto dell’istanza avanzata dal commissario dell’ilva in amministrazione straordinaria di proroga allo spegnimento dell’altoforno a breve invieranno alle stesse l’avvio della procedura di cassa integrazione straordinaria per 3500 unità Le organizzazioni dei Lavoratori rigettano la comunicazione dell’azienda oggi incontro al Ministero dello Sviluppo Economico con il ministro fatto Intanto i dipendenti pubblici scendono in piazza per il rinnovo del contratto a Sporting chiusura calcio Champions League bene le due italiane impegnate ieri sera La Juventus ha battuto 20 il Bayern Leverkusen impresa dell’Atalanta che ha Donetsk contro lo Shakhtar ha vinto 3 a 0 qualificandosi per gli ottavi di finale i bergamaschi hanno chiuso al secondo posto nel gruppo C alle spalle del Manchester City è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa