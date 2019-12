Ultime Notizie Roma del 12-12-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio giornata cruciale nel Regno Unito Gran Bretagna al voto per decidere il futuro della brexit del paese ieri nell’ultima giornata di campagna elettorale sondaggi davano ancora in testa al premier Boris Johnson tre i generi possibili secondo i sondaggi maggioranza assoluta di seggi al partito conservatore del premier maggioranza a sorpresa per il ponte dei partiti favorevoli a un secondo referendum sulla brexit capeggiato dalla parte di Jeremy corbin e poi ancora lostallo in Israele invece scaduta a mezzanotte il termine di 21 giorni previsto dalla legge israeliana perché la knesset informazioni nuovo governo il Parlamento se Dunque sciolto Ma i deputati sono rimasti a discutere fino a tarda notte ilcapista modalità e la data del voto è stato infine confermato il prossimo 2 marzo già stabilito nei giorni scorsi dai due maggiori partiti blubianco e-liquid Di norma la nuova consultazione la terza in un anno circostanza senza precedenti avrebbe dovuto svolgersi il 10 marzo Che coincide però con la festa ebraica di purim negli Stati Uniti è durata oltre tre ore e mezzo la prima seduta la commissione giustizia della camera statunitense dedicata l’impeachment di Donald Trump il presidente della commissione giarol nadler ha definito la traduzione di Donald Trump all’azione del congresso assoluta e senza precedenti Mentre per i repubblicani l’impeachment portato avanti dai democratici ha un disegno politico è un gioco pericoloso per l’America ferma il repubblicano laurigomme et democratici hanno presentato nuove prove lo sport in chiusura calcio Champions League impresa dell’Atalanta che è riuscitaabbattere lo Shakhtar Donetsk per 3 a 0 accedendo agli ottavi di finale della competizione Europea ieri sera alla vittoria della Juventus per 20 sul Bayer Leverkusen E questa sera Europa League con la Lazio impegnata in trasferta sul renne e la Roma all’Olimpico che attende 1000 wolfsberg è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa