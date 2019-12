Ultime Notizie Roma del 12-12-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio Andiamo subito nel Regno Unito perché si vota quest’oggi in un’espressione che deciderà il futuro la brexit della Gran Bretagna ieri è l’ultima giornata di campagne elettorali sondaggi davano ancora in testa al premier Boris Johnson e tre gli scenari possibili secondo i sondaggi assoluta di seggi al partito conservatore del premier maggioranza sorpresa per il fronte dei partiti favorevoli a un secondo referendum sulla brexit e capeggiato dalla parte di Jeremy corbin ancora stallo Intanto ieri il governo italiano ha superato la prova del voto sul fondo salva stati mai 5 stelle si spaccano tra senza uscita dall’aula e minaccia di cambiarela maggioranza arretra pericolosamente alla camera passando da 341 Sì alla fiducia dal Conte bis i291 di ieri sul mess assenti dall’aula 14 lati di cui 12 giustificati dal Movimento a Palazzo Madama alla risoluzione ha incassato invece 165 122 ino e 2 astensioni Quando nacque sempre il conte bis ottenne 169 voti di fiducia favore al momento del voto le assenze dei grillini si fermano a 5 per conto che oggi a Bruxelles si procede spediti senza ripercussioni nelle Partito Democratico ha parlato Zingaretti descrivendo un partito compatto il governo Conte ha mandato forti in Europa ha detto Zingaretti Milano Ricorda questo oggi alla presenza del presidente Sergio Mattarella la strage di Piazza Fontana a 50 anni dalla bomba neofascista che uccise 17 persone e per la quale fu ingiustamente accusato l’anarchicoNelly morto poi in circostanze mai chiarite cadendo da una finestra della Questura il sindaco di Milano Giuseppe sala chiesto scusa e perdono da parte di tutta la città la famiglia di Pinelli in ricordo nel quartiere San Siro è stata piantata ieri una quercia Rossa trasporto in chiusura calcio Champions League impresa dell’Atalanta che ieri ha battuto a Donetsk Zero accedendo agli ottavi di finale di Champions League un passaggio del turno insperato improbabile Ma cercato con forza dagli uomini di Gasperini i bergamaschi hanno chiuso al secondo posto il gruppo ci alle spalle del Manchester City ieri sera la vittoria anche della Juventus 2-0 sul Bayern Leverkusen a confermare lo strapotere nel suo girone è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa