Ultime Notizie Roma del 12-12-2019 ore 16:10

dei 5 Stelle 1 Grassi ha formalizzato l'addio al Movimento 5 Stelle aderendo al gruppo della Lega immediata la reazione di Di Maio se ci sono senatori come Grassi appena passata la lega è vicino di utilizzare una cosa non vera come il mese dicono che vogliono cambiare casacca e tradire il mandato che i cittadini hanno dato non c'è nulla di male ma vado a casa Altrimenti al liquido anche un listino prezzi sul mercato delle racchie soddisfatto Salvini In che personalmente annunciato il passaggio diamo il benvenuto al senatore Grassi porte aperte a chi concorrenza competenza ai the positive per l'Italia e non è succube del PDL il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato a Palazzo Marino Le vedove dell'anarchico Pinelli Lisa e del commissario Luigi Calabresi Gemmaoccasione delle commemorazioni per il cinquantesimo anniversario della strage di piazza Fontana il presidente ha incontrato anche i familiari delle 17 vittime dell'eccidio del 12 dicembre del 69 la banca nazionale dell' agricoltura per Licia rognini vedova di Pinelli quello di prestarmi è un passaggio importante Una svolta ogni parola del presidente sarà un incentivo ad andare avanti per la democrazia del marito Pino in un certo modo anche un tassello le parole della donna per la democrazia del vicepremier Matteo Salvini indagato per abuso d'ufficio dalla Procura di Roma che ha trasmesso gli atti al tribunale dei ministri lo scrivono il corriere quotidiano A cosa ti riferisci a 35 voli di stato già considerati illegittimi dalla Corte dei Conti che però archivio al fascicolo aperto ma trasmettendo gli atti alla Procura di Roma hanno riscontrato danno erariale il leader della Lega replica tutti i miei voli in qualità di ministro per inaugurare caserme non per andare in vacanza sono pronto a difendermi su tutto l'ultima notizia in chiusura Il virus influenzale comincia ad aumentare la sua diffusione avvicinandosiil periodo epidemico lo fa notare relativo bollettino del ministero che registra l'approssimarsi del primo milione di contatti già superata Infatti quota 887000 persone da inizio stagione soprattutto in Piemonte Lombardia Provincia Autonoma Trento friuli-venezia Giulia emilia-romagna Marche Abruzzo e Sicilia i valori più alti

