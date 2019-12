Ultime Notizie Roma del 12-12-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno via libera della commissione bilancio alla manovra il testo passerà all’esame dell’aula io liberata alcuni momenti cardine come la plastica tazza luglio ridotta a 45 Di Martino la Sugar Tax rinviata a ottobre l’addizionale Ires salita delle 3,5% per i concessionari di autostrade porti aeroporti e ferrovie che arriverà anche alla rimodulazione della tassa sulle auto azienda la tassa sulla fortuna che è tardi per 100 sulle vincite oltre i €500 spetta la detrazione al 19% per le spese sanitarie senza vincoli di reddito dal Movimento 5 Stelle sulla canna da fare Non sai che sotto 0,5% di THC non è uno stupefacente il nuovo fondo della crema e Matteo Renzi contro i giudici dopo l’inchiesta suo pene citando in Senato Aldo Moro parlando di finanziamento pubblico iniziatidicendo non ci faremo processare nelle piazze attacca la magistratura pretende di decidere Cos’è un partito e cosa no il leader d’Italia vivacità anche Bettino Craxi sul orrore del vuoto politico di marca diritto e giustizia sono diversi dal giustizialismo il Selva che si sanziona chi finanzia politica nessuno lo farà più guarda la sua vicenda parla di una donazione sistematica del Segreto d’ufficio Siamo alla barbarie l’economia i tassi della BCE livelli attuali con più bassi Finché le prospettive di inflazione convergeranno robustamente verso il 2% è il quantitative easing ha ripreso a inizio novembre e continuerà finché necessario per detto la presidente della BCE Christine lagarde alla sua prima conferenza stampa ufficiale dopo il consiglio direttivo che ha chiesto ai governi che hanno spazio di bilancio essere pronti ad agire in maniera efficace e tempestiva per stimolare la crescita avvicina leggermente rivisto al ribasso le Stime di crescita per Indovina 21,1 perché se ti mettono ora di una crescita del 1,2 % quest’anno del 1,1 il prossimo del 1,4% nel 2021 2022 ultime notizie chiusura Il Regno Unitolo scontro politico sulla brexit senza aperti fino alle 22 oggi risultati nella notte favorito il premier Boris Johnson con il partito conservatore ma il suo principale sfidante la verità ordine ancora convinto di poterlo battere è tutto grazie per averci seguito negli USA tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa