Ultime Notizie Roma del 12-12-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale una Buonasera della redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio duro intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al consiglio comunale straordinario a Milano per i 50 anni dalla strage di piazza Fontana al capo dello Stato ha parlato di disinvolte manipolazione strumentali del passato persistenti riscritture di avvenimenti Tentazioni revisionistiche alimentano interpretazione Oscure entro le quali si pretende di attingere versione uso settario nel tentativo di convalidare a posteriori scelte di schieramento opinioni di ieri queste le parole durissime delle Presidente della Repubblica incontrato Le vedove dell’anarchico Giuseppe Pinelli Licia e del commissario Luigi Calabresi Gemma il senatore pentastellato Grassi ha lasciato i 5 Stelle per passare alla legaattacca Grazie alleghi anche un listino prezzi sul mercato delle bacche dice Di Maio si fanno comprare da Matteo Salvini nelle stesse ore in cui Matteo Salvini leader della Lega viene indagato per presunto abuso di ufficio legato all’uso dei voli di Stato quando era ministro queste le parole del ministro degli Esteri replica leader del Carroccio Salvini se c’è qualcuno che per salvare la poltrona tradito loro ideali sono di Grillo andando con il PD pensare che siano soldi o ricompense e roba da vecchia politica ha detto Salvini sulla manovra dopo il via libera della commissione bilancio approdata l’aula per la discussione generale lunedì verrà posta la fiducia slitta da luglio 2020 al primo gennaio 2022 la fine del mercato tutelato per l’energia lo prevede un subemendamento pentastellato la manovra la plastica Axa luglio è ridotta del 45 centesimi al chilo la Sugar Tax è rinviato a ottobre e l’addizionale Ires è in crescita del 3% per concessionaria autole porti aeroporti e ferrovie Ok alla rimodulazione della tassa sulle auto aziendali e sulla fortuna che sarà il 20% sulle vincite oltre €500 resta la detrazione 19% per le spese sanitarie senza vincoli di reddito andiamo in chiusura Europa League in campo la Lazio in trasferta sul campo francese del renna la Roma allo stadio Olimpico ospita il wolfsberg questa sera alle ore 21 è tutto Buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa