Ultime Notizie Roma del 12-12-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale sabato 12 dicembre Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio la massima autorità sanitaria americana ha dato il via libera definitivo la distribuzione nel paese del vaccino anti covid chaser-v è il presidente Trump ha annunciato che le prime somministrazioni entro le prossime 24 ore l’annuncio più atteso preceduto da un pressing della Casa Bianca aggiunge nel giorno in cui contagi nel mondo hanno superato i 70 milioni l’Europa intanto si avvicina con timore alle festività di fine anno Germania con un record di contagi si va verso un nuovo look down stringerai anche la Svizzera dove locali negozi chiuderanno alle 19 da oggi fino al 22 gennaio il Canada proroga il divieto di viaggi non essenziali e per gli Stati Uniti fino al 21 gennaio giorno dell’inserimento di biden alla Casa Bianca l’indice retinitaly a scende a quota 0 82 nel monitoraggio settimanale del Ministero della Salute dell’istituto superioresanità che invita però non abbassare la guardia sottolineando che in almeno 16 regioni le strutture sanitarie sono in affanno e che il virus continua a colpire ieri 18727 contagi 700 se sono morti con un rapporto tamponi positivi poco sotto il 10% da domani in Basilicata Calabria e Lombardia e Piemonte torneranno Gialle mentre in Puglia Sardegna Veneto Emilia Romagna e provincia di Trento il rischio alto l’istituto superiore di sanità suggerisce misure di mitigazione il governo invita alla prudenza investendo il Parlamento della responsabilità di eventuali deroghe riguarda gli spostamenti durante le feste di fine anno l’Abruzzo in rosso per un giorno dopo la sentenza del Tar ma da domani sarà di nuovo arancio Conte apre di fatto la verifica di maggioranza da Bruxelles afferma che il governo ha bisogno di determinare e fiducia reciproca tra le forze della coalizione per andare avanti e annuncia per i prossimi giorni un confronto con le singole forze politiche e poi tutti insieme cercheremo di capire che fondamento hanno queste critiche che istanze rappresentanose merita risposta giunge su recovery Plan Insiste la task force per il monitoraggio non può esautorare nessuno e tiene aperto il dialogo proposto da Salvini Renzi conferma di essere pronto alla crisi se non verrà cancellata la cabina di regia autoradio Zingaretti torna l’ipotesi di un rimpasto nella notte al voto in commissione al Senato l’emendamento al Decreto Ristori Matteo Salvini Sara questa mattina a Catania per partecipare all’udienza preliminare sul caso Gregoretti la nave NGI con 131 migranti di cui venne il ritardato lo sbarco ad Augusta nel 2019 l’ex Ministro dell’Interno rischio rinvio a giudizio per sequestro di persona il giudice vuole verificare se quella decisione condivisa da tutto il governo a processo ci vado tranquillo perché non ritengo di aver commesso alcun reato Anzi credo di aver salvato vite tutelando l’interesse nazionale Italiano l’ho fatto in compagnia di tutto il governo ha detto Infatti domani verranno ascoltati gli ex ministri Toninelli e trenta poi Conte Di Maio era prevista per oggi anche l’udienza preliminare a Palermo per il caso Penale del rinvio scontro tra governo e Puglia sul raccordo che erilo stato il controllo dell’ ex Ilva a Taranto ci sarà l’idrogeno sarà il progetto più avanzato è serio di transizione energetica dice il premier Conte assicurando che nello stabilimento si abbandoneranno in parte i combustibili fossili e nell’arco temporale previsto dal Piano man mano diventerà Tutto verde si oppongono invece le istituzioni di governo della Puglia dal Presidente della Regione Emiliano al sindaco di Taranto Melucci per noi L’accordo è carta straccia dice un’automobile piombata su un gruppo di manifestanti del Movimento Blake Lively Met gala New York diverse persone sono rimaste ferite due donne il conducente dell’auto 52 anni la figlia di 29 sono state arrestate i feriti sarebbero meno 6 l’incidente avvenuto a Manhattan dove era in corso una manifestazione del Movimento Black lives Matter da una prima ricostruzione un gruppo di manifestanti avrebbe avvicinato l’auto con un certo punto lei non si sa ancora se accidentalmente o volontariamente migliaia in coda ieri allo stadio menti di Vicenza davanti alla camera ardente di Paolo Rossi per l’ultimo saluto della città in lutto il campione del mondiale di spagna 82 oggidiretta TV alle finestre e striscioni con scritto Rossi goal tutta la serie A di dedicare un minuto di silenzio oggi le qualifiche per il GP di Formula 1 di Abu Dhabi ed è tutto anche per questa edizione Ti auguro una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto restate in nostra compagnia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa