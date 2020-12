Ultime Notizie Roma del 12-12-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio è libera negli Stati Uniti alla distribuzione del vaccino anti covid Titanium te che il presidente Trump annuncia che le prime somministrazioni avverranno tra meno di 24 ore già iniziata la distribuzione negli Stati governatori decideranno Chi era per primo il farmaco metti comincerà con il personale medico ed ospedaliero gli ospiti delle case di riposo lunga degenza i contagi nel mondo superano quasi 70 milioni in Germania il record di 30.000 in un giorno si va verso un nuovo il premier Conte apre la verifica di governo chiesto a gran voce da Italia viva consultazioni informali prima con i singoli partiti di maggioranza poi con tutti e torna l’ipotesi del rimpasto mentre Renzi incalza Palazzo Chigi sulla cabina di regia delle cover Planet si dice Certo che in caso di crisi presidente della repubblica dal quale è arrivato un nuovo appello la questione sarebbe in grado di trovare una nuova maggioranza il PD lancia un altro la intanto la Lega Pro governole Commissioni congiunte bilancio e finanze del Senato ha dato il via libera al Decreto Ristori le provvedimento regroup anche il bis il terzo e il quarto per le commissioni hanno dato mandato i relatori Mauro ma Anna Marino di te di Elisa e Vincenzo presutto del MoVimento 5 Stelle per la maggioranza Roberta Toffanin di Forza Italia Roberta Ferrero per l’opposizione l’esame del provvedimento in aula inizierà lunedì probabile che il governo ponga la fiducia l’indice 082 a livello nazionale nel monitoraggio del Ministero della Salute dell’Istituto di sanità i soli Molise Veneto si registra supererà uno nei dati aggiornati al 9 dicembre in Puglia Sardegna Veneto Emilia Romagna e provincia di Trento rischia in altre 14 regioni moderato in due basso nelle ultime 24 ore 18727 case 761 vittime rispetto ai tamponi il tasso di positività scende al 98 * segnali confermano l’efficacia delle restrizioni adottate per frenare l’epidemia ancora non consentono di aprire all’ottimismo il governo rinvia al parlamento la responsabilità di decidere eventuali deroghedi spostamento durante le feste di fine anno i limiti spiega come te possono creare un problema oggettivo tra chi vive in una grande città o in piccoli comuni se il Parlamento assumendosi la responsabilità vuole introdurre eccezioni sui Comuni più un raggio chilometrico contenuto torneremo su questo punto Il Parlamento è sovrano ma guai ad aprire tutto momenti di paura ieri pomeriggio a Manhattan quando un’auto ha investito manifestanti è una protesta del Movimento Smart 6 feriti nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita la conducente 52 anni è stata interrogata con la figlia 29 anni che raccoglie in auto il timore delle autorità è stato subito quello di un’azione premeditata a sfondo razziale Ma la polizia Ha fatto sapere che indagini Sono in corso al momento non è chiaro Quale sia stato la causa dell’ episodio il numero uno del partito repubblicano del Texas Allen West ha invocato la Secessione dopo la decisione della Corte Suprema di rigettare la richiesta attesa sovvertire l’esito delle presidenziali americane gli stati rispettosi della legge dovrebbero mettersi insieme così riunione di statiche rispetterai sia terrà sempre alla costituzione ha scritto l’azione legale texanaè stata sostenuta da altri 18 stati americani e guida repubblicana lutto cittadino Vicenza così come a Prato che gli ha dato i natali per i funerali in duomo del calciatore Paolo Rossi Ferlito morto all’età di 60 anni giovanissimo rivelò le sue doti al grande pubblico del calcio militando proprio nel lanerossi Vicenza ieri migliaia in coda per salutare il campione di spagna 82 nella camera ardente sul prato dello stadio menti sotto la tribuna c’è nella stagione 1976-1977 le reti a ripetizione della loro sconosciuto Paolo Rossi portarono la squadra Veneta in Serie A ricordarlo manifesti alle finestre sui balconi e sugli altri ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa