Ultime Notizie Roma del 12-12-2021 ore 12:10

sono saliti a 3 i morti accertati mentre proseguono a Ravanusa nell' agrigentino le ricerche dei Dispersi nel crollo del meno 7 palazzine distrutte da una forte esplosione causata da un ingente perdita di gas nella rete di metano nella notte sono state estratte vive dalle macerie Giuseppe Fontanarosa Carmina mentre un uomo non ancora identificato è stato trovato morto facevano parte tutti e tre dello stesso nucleo familiare successivamente vigili del fuoco hanno estratto dalle macerie il corpo senza vita di due donne restano di perse 6 persone le generalità delle vittime non sono state ancora fornite tra i dispersi era stata segnalata una giovane incinta che avrebbe dovuto partorire mercoledì non ci sarebbero minori a fare del Messico alla deflagrazione potrebbe essere stato l'accensione di una delle palazzine il capo della protezione civile Fabrizio Curcio e capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco Guido Parisi Sono in partenza perInghilterra tutte le persone con 30 o più anni da domani potranno prenotare la terza dose di vaccino contro il covid presso il servizio prenotazioni del nhs il servizio sanitario pubblico purché siano trascorsi due mesi dalla Seconda dose modo da ricevere il booster trascorsi almeno 91 giorni dai accelerazione impressa dai timori legati l'aumento vertiginoso dei contagi da variante omicron Regno Unito Specialmente in Inghilterra lo si legge su Sky News britanniche a 5 mesi dalla seconda iniezione l'efficacia del vaccino nel prevenire il covid scende dal 74 al 39% resta in realtà lo 84% la copertura da forme severe della malattia e rischio di morte Per chi non si è vaccinato è 16,6 volte superiore rispetto a chi ha avuto la terza dose così l'istituto superiore di sanità segnala anche un incremento nel l'incidenza del virus dei bambini da 0 a 9 anni a valori superiori a 250 casi per 100.000 abitanti nuovo Picco di contagiati al covid 21042 casi registratirappresentano il numero più alto dal 3 aprile scorso quando erano stati 21261 oggi in Veneto più di 4 mila contagiati l'allarme del governatore Zaia 96 le vittime un tasso di positività al 3,7% sui 86% di ieri in Trentino novacs cinquantenne morto in ospedale dopo aver rifiutato di essersi intubato E ora parliamo di scuola la linea Marcello Pacifico presidente del sindacato ANIEF ATA di ruolo in passato per esempio numericoe poi eventualmente a recuperare questo lo sport negli anticipi della Diciassettesima giornata di Serie A frenano Juventus Milan ritorno dalla trasferta di Venezia con un solo punto dopo le 11 firmato da Morata era stesso risultato per i rossoneri salvati sullo scadere da un gol di Ibrahimovic contro l'Udinese oggi l'inter impegnata in serata contro il la possibilità di scavalcare il Milan e salire da solo in testa alla classifica si giocano anche Napoli Empoli Torino Bologna Verona Atalanta e Sassuolo Lazio La giornata si chiude domani con Roma Spezia

