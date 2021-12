Ultime Notizie Roma del 12-12-2021 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buonasera da redazione in studio a Giuliano Ferrigno 478000 58 le dosi di vaccino somministrato ieri un dato di gran lunga superiore al target minimo di €350000 della struttura del commissario Francesco figliuolo si assiste Solitamente ad un calo delle somministrazioni che si è registrato anche ieri ma in misura inferiore al passato venerdì erano stati quasi 555 mila le Stime delle vaccinazioni i primi 12 giorni di dicembre previsto dal commissario per le regioni un minimo di 4,6 ore in somministrazioni complessive sono state già ampiamente sopra avanzate un’ulteriore spinta la campagna vaccinale ci sarà da giovedì prossimo quando sarà per la faccio a 5 11 anni mentre mercoledì scatterà l’estensione dell’obbligo al personale scolastico militari forze di polizia e di Soccorso pubblico andiamo nel Regno Unito Inghilterra tutte le persone con un’età pari a 30 anni o più Dadosi potranno prenotare la terza dose di vaccino contro il covid e il servizio sanitario pubblico purché siano trascorsi due mesi dalla Seconda dose in modo da ricevere il booster trascorsi almeno 91 giorni da essa l’accelerazione stato impressa per i crescenti timori legati all’aumento vertiginoso dei contatti da variante omicron ieri la sequenza montata del video che ha fatto registrare un nuovo record di casi 633 in 24 ore un incremento di circa il 50% rispetto al giorno precedente intanto proprio mentre si parla di nuove restrizioni il premier britannico Marie Johnson e sotto accusa da parte dei media prove di infranto le regole il Daily Mail ha pubblicato un video in cui si vede Johnson partecipare l’anno scorso ad un quiz natalizi on-line con lo staff il resto del paese era sottoposto a rigidi misure anti covid gli ultimi giorni è stata aperta un’inchiesta su diversi parti natalizia downing Street Nel 2020 le immagini mostrano Imperiale era la sua scrivania con accanto due collaboratori quanto distanziati nessuno porta la mascherina secondo una fonte del giornale Il video risale al 15 dicembre 2020 quando è stato organizzato un quiz festivo i membri dello staff presenti avrebbero partecipato a calcando sia tornarebevendo il codice consultando si sulle risposte Johnson ha fatto una sorpresa svolgendo il ruolo di quiz Master per 10-15 minuti torniamo in Italia la cronaca tragedia ieri sera a Ravanusa nell’ agrigentino fuori gente perde nella rete di metano ha causato un’esplosione che ha provocato il crollo di Trecate il danneggiamento di altri edifici due donne sono state estratte vive dalle macerie ci sono ancora dispersi quattro abitavano nella palazzina collassata A seguito della stagione 2 compreso una donna incinta al nono mese erano andate a trovare alcuni familiari secondo le prime informazioni a dadini scala deflagrazione potrebbe essere stato anche l’ascensore di una delle palazzine Ma i vigili del fuoco Non escludono alcuna ipotesi ci posso anche le dell’ordine tecnici dell’italgas che hanno messo in sicurezza tutta l’aria era l’ultima notizia per il momento di formazione torna la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa