Ultime Notizie Roma del 13-01-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale una Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio la manifestazione Sitav siamo in 30.000 Tab subito hanno detto da Piazza Castello a Torino il movimento si alla torino-lione sceso nuovamente in piazza e con loro i governatori Piemonte Liguria con un centinaio di sindaci anche la lega che chiede un compromesso sulla Tav ai 5 stelle o un referendum se la politica non trova l’accordo come chiede il vice premier Salvini dai 5 Stelle arriva la chiusura di Di Battista la TAV non si deve fare e non si farà 20.000 in piazza ma la pagano i 60 milioni stato il commento del ministro Toninelli due pompieri una cittadina spagnola hanno perso la vita decine di feriti gravi una ragazza italiana questo il bilancio dell’esplosione per una fuga di gas in una panetteria vicino all’opera che ha fatto piombare Parigi nella paura di un atto terroristicoitaliana ferita gravemente Angela Grignano di Trapani a Parigi da un mese e mezzo per pagarsi gli studi di danza lavora come cameriera in un hotel vicino alla bulangeria esplosa i medici dicono che sta meglio ha detto che il padre della ragazza altri tre italiani feriti in modo lieve nella città colpito dall’esplosione anche la nona giornata di scontri tra gilet gialli e polizia dall’inizio della protesta cori razzisti antisemiti da una parte della curva nord della Lazio durante la sfida di Coppa Italia di ieri contro il Novara alla mezz’ora da un ristretto gruppo nel settore più caldo del tifo bianco-celeste Si sono levati cori questa Roma Qua sembra l’Africa giallorosso ebreo e contro i carabinieri Nello Stadio semideserto LEGO è stata evidente la Digos Indaga per risalire ai responsabili anche con l’aiuto delle registrazioni delle telecamere non in giganti amo il fenomeno io non ho sentito cori se ci sono stati la società condanna ha detto il portavoce della Lazioil razzismo è un problema del calcio in Italia non del Napoli aveva detto Carlo Ancelotti chiedendo che siano rispettate le regole sullo stop alle gare in caso di Cori offensivi E a proposito di Coppa Italia Lazio Novara 4 1 Sampdoria Milan 0 a 2 Bologna Juventus 0 a 2 oggi alle 3:00 Torino Fiorentina poi alle 18:00 inter-benevento alle 20:45 Napoli Sassuolo è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa