Ultime Notizie Roma del 13-01-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio l’ex terrorista dei proletari armati per il comunismo Cesare Battisti catturato in Bolivia ieri alle 17:00 ore locali le 22:00 in Italia da agenti boliviani con input e degli investigatori italiani camminava in una strada di Santa Cruz della Sierra popolosa città nell’entroterra Boliviano non ha tentato la fuga gli agenti lo hanno portato in caserma il figlio del presidente brasiliano Bolsena ora Salvini Invia un messaggio arriva il regalo mille vicepremier commenta la pacchia è finita in galera a vita il guardasigilli Bonafede commenta giustizia è fatta ora in Italia fonti di governo non escludono che arrivi in Italia oggi o domani si valuta se rientrerà direttamente dalla Bolivia o passerà attraverso il Brasile il ministro dell’economia Giovanni Tria di Cercoladella Sera di non vedere una riflessione Ma una situazione di stagnazione e ripercorre il percorso che ha portato alla legge di bilancio una volta disinnescati Gli aumenti IVA il deficit 2019 Tendeva già quasi al 2% del PIL non c’era molto spazio ugualmente prevalso l’idea che si dovesse essere espansivi per sostenere la ripresa di c’è stata una divergenza Hero più dell’opinione che si dovesse mantenere un deficit più contenuto poi la situazione economica è peggiorato in Europa in Italia s’è capito che c’era un forte rallentamento queste le parole Di Tria sulle voci di dimissioni è chiaro solo se il governo impazzisce mi dimetterò il vicepremier Di Maio apre alla proposta della lega per un referendum sulla Tab ma specifica se i cittadini chiedono la consultazione ben venga Ma la posizione 5 Stelle Chiara il contratto dice che l’opera Bari discussa queste le sue parole di Battista chiude la Sabri non si deve fare non si farà anche la lega ieri tra i 30.000 in Piazza Torino per il sì alla torino-lioneMa la pagheranno in 60 milioni stato il commento del ministro Toninelli le monetine gettate a Roma nella fontana di Trevi continueranno ad essere gestita dalla Caritas a fino a fine marzo poi da inizio Aprile entrerà in vigore il nuovo sistema di impiego deciso Dal Campidoglio al Tesoretto da €1000000 servirà a finanziare progetti sociali e in parte per la manutenzione del patrimonio culturale della città è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

