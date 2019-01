Ultime Notizie Roma del 13-01-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio appuntamento con l’informazione è stato catturato alle 22:00 ora italiana alle 17:00 boliviane l’ex terrorista rosso Cesare Battisti catturato proprio in Bolivia da genti boliviani con input degli investigatori italiani camminava in una strada di Santa Cruz della Sierra popolosa città nell’entroterra del paese non ha tentato la fuga ed è stato portato in caserma arriverà in Italia oggi o domani sulle reddito di cittadinanza nella bozza del decreto che dovrebbe essere varato giovedì dal governo la specifica dopo un anno in cui si è entrati nel percorso del reddito di cittadinanza la prima offerta utile di lavoro Kong ora che arrivi va gettata altrimenti si perde il sostegno queste quanto previsto in bozza l’INPS può trascrivere potenziali destinatari della misura per avvisarvi che ne hanno diè riuscita l’operazione alla gamba per Angela Grignano la 24enne siciliana rimasta gravemente ferita nell’esplosione di un panificio che ieri a Parigi ha causato la morte di due pompieri una cittadina spagnola decine feriti tra cui anche due reporter Rai che Seguivano la nona giornata di scontri tra gilet gialli e polizia dall’inizio della protesta stanno bene i due escursionisti una ragazza e un ragazzo bloccati dal buio sono Sperone di roccia nel Vallone del ribordone in provincia di Torino il soccorso alpino li ha raggiunti nella notte spaventati e intirizziti dal freddo ma in buone condizioni ha riportati a Valle erano saliti alla punta del pallone ma in fase di discesa si erano trovati su un pendio ripido e ghiacciato vicino insidiosi salti di roccia grazie ad una tecnologia sviluppata dal soccorso alpino è stato possibile ottenere dai loro smartphone alle Coordinate GPS del punto in cui erano bloccati almeno 21 operai sono rimasti uccisi nel crollo di una miniera di carbone nel nord della Cina incidente avvenuto nel cuore della cintura diestrazione del carbone del paese altri 66 minatori sono stati salvati ha reso noto il governo della città in una dichiarazione il numero di vittime per esplosioni e altri disastri nelle miniere di carbone cinesi è diminuito drasticamente negli ultimi 10 anni ma l’industria è ancora la più mortale al mondo è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

