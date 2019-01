Ultime Notizie Roma del 13-01-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale stasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno essere in apertura la fuga dell’ ex terrorista dei paccheri Cesare Battisti finisci a Santa Cruz della Sierra entroterra Boliviano Dov’è Luca un agente in Polizia Nikon interpone polizia italiana Non è escluso possa essere estradato in Italia oggi o domani un aereo con uomini hai sentiti al telefono il cui contributo è stato fondamentale per il resto e investigatori della polizia sono già in volo verso la Bolivia documenti falsi matite arrivi strada c’è anche un tuo video della polizia non ha tentato La fuga La svolta da intercettazioni nelle indagini della Procura Generale di Milano accertamenti sulla rete di protezione una torta di un accordo con il Brasile Vitale sei impegnata a garantire che non sarà applicato all’ergastolo finalità della Costituzione Carioca esulta il presidente bolsonaro e soddisfazione bipartisan del mondo politico per la canzone della ex terrorista partire dal capo dello Stato Mattarella che auspica una rapida consegna di battiti al Italia mentre primericorda che lo attendono le nostre carceri dov’è che supera le pene non per le sue idee ma per i diritti per i quali è stato condannato Mattia finita ora in galera a vita tutta Salvini per Renzi è una bella notizia per tutti gli italiani senza distinzione politica una conquista sua pena sollievo di Alberto torregiani figlio del gioielliere ucciso Dai fatti a sua volta rimasto ferito è fatta le sue parole Credo sia la volta buona secondo me ha il ministro Tria dice al Corriere della Sera di nonna vedere una ricezione ma una situazione di stagnazione di percorrere il percorso che ha portato la legge di bilancio una volta disinnescati Gli aumenti IVA spiega il deficit 2019 intendeva già quasi al 2% del film c’era molto spazio commenti Walter l’idea che si dovesse essere espansivi per sostenere la ripresa visto È stata una divergenza io ero più dell’opinione che si dovesse mantenere un deficit più contenuto le parole Di Tria poi la situazione economica peggiorata in Italia si è capito che c’era un forte rallentamento se tu le voci di dimissioni è chiaro conclude Tria solo se il governo impazzisce l’ultima notizia in e chiusura migliaia didiritti trovati sulla spiaggia di San montano uno dei comuni dell’isola di Ischia scattato l’allarme della Guardia Costiera che Indaga sulle possibili cause di un evento all’apparenza inspiegabile in vita della popolazione a non mangiare i gamberetti ritrovati non essendo al momento no te le cause di quanto è accaduto sul posto Biologi della stazione zoologica per il prelievo di campioni e tutto grazie per averci seguito legnosa torno alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa