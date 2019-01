Ultime Notizie Roma del 13-01-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliana o Ferrigno andiamo in Bolivia in apertura Cesare Battisti è stato catturato a Santa Cruz una che sta al centro del paese l’ex terrorista aveva fatto perdere le sue tracce lo scorso dicembre dopo che era stato ficato nei suoi confronti un ordine di cattura ad eseguire l’arresto è stata una squadra speciale dell’intervallo con agenti boliviani italiani e brasiliani al momento dell’arresto Battisti a Luca barba e baffi non era armato in una fotoresistenza l’apparato in portoghese per rispondere alla polizia ha mostrato un documento brasiliano che confermava la sua identità due uomini dell’antiterrorismo e della criminalpol sono sul post un aereo del Governo italiano con a bordo anche uomini dell’heysel agenzia di intelligenza che si occupa delle lettere levigatori della polizia è atterrato intorno alle 17:00 di oggi ora italiana in Bolivia fanno ancora espletata alcune procedure non è ancora stato chiarito se prima di essere estradato in Italia Battisti passerà un meno dal Brasile punti del Viminale Tuttaviachiudono che l’ex terrorista possa rientrare in Italia zia tra oggi e domani secondo il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede Battisti sarà portato nel carcere più vicino allo scalo di atterraggio presumibilmente sarà a Rebibbia ad attenderlo qui da noi ha scritto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte su Facebook e ci saranno le nostre carceri affinché possa espiare le condanne all’ergastolo che Tribunali italiani e gli hanno inflitto a suo tempo. intanto passate in giudicato Dopo anni di latitanza di Salvini la pacchia è finita il ministro ha pubblicamente ringraziato anche gli investigatori a partire da polizia intelligence la cronaca indagini dei Carabinieri a Chiomonte dopo il ritrovamento di 26 chiodi a 4 punte davanti al cancello della casa del sindaco Sitav la notte tra venerdì e sabato prima che ti ragazzo a Torino al flash mob a sostegno della torino-lione atto imbecille non cambio idea spiega tutto. e politico Di Maio apre sul referendum ma specifica se cittadini e lo chiedono ben venga ma il contratto dice che l’opera Paris discussa anche la lega ieri tra i 30.000 in piazza a Torino per il sì al alta velocitàSantini ribadisce io voterei Toninelli a ferma Certo che troveremo un accordo con la lega l’analisi costi-benefici gennaio andiamo a Parigi rischia l’amputazione della gamba destra inutile medici in coma farmacologico Angela Grignano la ventiquattrenne di Trapani rimasta gravemente ferita ieri nell’esplosione di Parigi i chirurghi sottoporranno La giovane un secondo intervento per cercare di salvare l’arto a gravissime lesioni da in atto una forte infiammazione intanto sotto le macerie è stata trovata una quarta vittima dell’esclusione e dell’incendio dopo una fuga di gas venuti ieri in pieno centro decine di persone sono rimaste ferite e tutto grazie per averci seguito le informazioni torna alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa