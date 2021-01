Ultime Notizie Roma del 13-01-2021 ore 13:10

romadailynews radiogiornale ritrovato il raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio il Consiglio dei Ministri nella notte ha dato via libera recovery panna con il suo unanime di tutti i ministri tranne le due ministri Italia viva Teresa Bellanova ed Elena Bonetti che si sono astenute lamentando l’assenza del Mes Gualtieri è stato un gran lavoro più importante è polemica ma è scontro totale tra tre me il conte Matteo Renzi la conferenza stampa convocata da Renzi nel pomeriggio alla camera potrebbe certificare l’addio di Italia viva al governo conta già fatto sapere che in caso di crisi sarà impossibile rifare un nuovo esecutivo Renzi rilancia il presidente del consiglio è convinto di avere i numeri va bene così si chiama democrazia parlamentare non si va all’opposizione le risorse complessivamente allocate nelle missioni del Piano Nazionale di rilanciare si sono pari a circa 210 miliardi di euro di questi 144,2 miliardari finanziano nuovi progetti mentre i restanti 65,7 miliardi sono destinati a progetti in essere che secondo ilLeila Consiglio dei Ministri riceveranno grazie alla loro collocazione all’interno una significativa accelerazione dei propri di temporali di realizzazione quindi di spesa il governo intenderebbe in questo modo massimizza le risorse destinate agli investimenti pubblici a cui possa superare 70% di incentivi investimenti privati somma pari a circa il 21% lo Stato d’emergenza per il covid-19 Prorogato fino al 30 Aprile lo si apprende da fonti di governo a margine del Consiglio dei Ministri Intanto il ministro della Salute Roberto Speranza riferito alle camere sulle nuove misure sulla proroga dell’ emergenza astrazeneca chiesto lo chiede lei ma per il suo vaccino anti covid sarà il terzo in Europa dopo quelli di xiser Vision Tech e moderna Il commissario Arcuri Si augura che il via libera dell’agenzia Europea del farmaco arrivi entro gennaio ma avverte che la strada per arrivare all’unità di Greggi ancora lunga arriva l’isis le prime 47000 dosi del vaccino moderna andranno le persone più anziane è stato ucciso con un’iniezione letale non esecuzione federale Elisa montgomery la prima donna essere messo a morte in 70 annicomunica dipartimento di giustizia americano ha la sua istituzione era stata sospesa ieri Per consentire una perizia psichiatrica sulla donna una sospensione che aveva suscitato speranza in quanti anni mondo si oppongono alla pena di morte montgomery l’unica donna nel braccio della morte federale ha ricevuto l’iniezione letale nel carcere di terre haute indiana la donna 52 anni era stata riconosciuta colpevole di un delitto efferato l’uccisione nel 2004 nello stato del Missouri di una donna incinta la 23enne Bobby Joe spinete la quale estratto con un coltello il feto portato via come se fossi suo figlio lasciandola morire dissanguata Mike pence boccia il venticinquesimo emendamento per la destituzione del presidente non è nel migliore interesse del paese scrive il vicepresidente americano da speaker della camera Nancy pelosi la risoluzione è stata approvata con 223 voti a favore 205 con tra i democratici si prepara una procedere con impeachment il presidente sempre più isolato il suo stesso partito ne sta prendendo le distanze YouTube sospende il suo Canale per una settimana all’insediamento di15000 agenti della Guardia Nazionale saranno in parte armati arrestati due ultras della Lazio per l’aggressione hanno truppe della trasmissione Rai Storia italiana è venuta a Roma lo scorso XX dicembre sono gli arresti domiciliari i due torri dai lo scorso XX dicembre si erano recati a Piazza di Ponte Milvio per effettuare alcune riprese e interviste sulle misure anti covid quando notati da un gruppo di 10 persone erano stati violentemente aggrediti i carabinieri del comando provinciale di Agrigento dall’alba fra Licata Palma e Favara stanno eseguendo 35 provvedimenti cautelari di cui 12 arresti in carcere per il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso l’operazione coordinata dalla dda di Palermo la cosa per gli indagati di esserti avanzi della forza di intimidazione per acquisire la gestione il controllo di attività economiche e concessioni o autorizzazioni a parte i servizi pubblici tra gli arrestati figurano fiancheggiatori di Giovanni Brusca appartenenti alla famiglia ti darà coinvolti anche politici ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa