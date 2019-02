Ultime Notizie Roma del 13-02-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Ferrigno commissione Unione Europea ancora analizzando le analisi costi benefici sulla Tav annuncia di chiedere alcuni chiarimenti al governo italiano intanto resta la tensione tra lega e Movimento 5 stelle nel contratto di governo del ministro leghista centinaio non c’è scritto no alla tav e quindi per modificare la posizione serve un nuovo patto Intanto il presidente della commissione del ministero un punti Dipende in Parlamento l’analisi secondo la quale i costi superano i benefici di 7-8 miliardi siamo stati neutrali ha sicuramente Coppola Il commissario che c’è di mezzo il senso della commissione via del ministro Toninelli di pubblicare le sue obiezioni chiamo dall’Italia perché flight easyJet sono in trattativa avanzata te li salvataggio della compagnia lo riferisce l’agenzia Bloomberg citando fonti vicine al dossier il CDA di Ferrovie dello Stato secondo le stesse fonti Si riunirà nel pomeriggiodecidere se il piano di salvataggio può proseguire con il coinvolgimento di un partner industriale Cambiamo argomento nuovo capitano dell’Inter e Handanovic la società ha tolto la fascia Mauro Icardi è il centravanti argentino Dov’è la partita di Europa League con il Rapid Vienna la prima decisione in una laconico Twister dell’Inter La seconda si evince la lista dei giocatori chiamati alla trasferta in Austria tra i tifosi che commentano sui social multi sono altri Roggiano la società perché stufi della querela sul rinnovo del contratto la politica per il testo per autonomia rafforzata del Veneto Lombardia Emilia Romagna non c’è nessuno slittamento di testi sono pronti saranno discussi domani in consiglio dei ministri Come si cura il ministro per gli affari regionali Erika Stefani ma il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca attacca Prima di tutto per bloccare il processo dell’ autonomia differenziata se vengono meno le questioni di metodo Democratico siamo pronti al ricorso alla Corte Costituzionale la mobilitazione sociale alla lotta in chiusura andiamo in Spagna perché il Parlamento ha rigettato la finanziaria 2019 proposta dal governosalita di Pedro Sanchez la crisi subisce così un’accelerazione si apre la strada alle elezioni anticipate a votare contro legge di bilancio dell’esecutivo socialista di Sanchez dopo il rifiuto del governo di negoziare l’autobus di azione di Catalogna i partiti indipendentisti che hanno così sostanzialmente decretato la fine della legislatura quelli di centro-destra è tutto grazie per averci seguito le news e torno la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa