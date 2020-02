Ultime Notizie Roma del 13-02-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio sala 1350 il numero di morti per coronavirus in Cina 1310 nella sola provincia dello hubei con 242 noliday chesty solo ieri il numero delle vittime 1100 il forte incremento è dovuto alla ridefinizione dei casi altri 44 contatti a bordo della Diamond Princess 2 troppo presto per prevedere la fine dell’epidemia la Cina all’onu da noi apertura e trasparenza e responsabilità troppe definizioni salta il mobile World Congress di Barcellona rinviato il GP di Cina di Formula 1 su Tokyo 2020 Lo spettro del virus Ma Iseo assicura nessuno spostamento delle da oggi le dimissioni da Rockstar anziani di 20 turisti cinesi l’aula del Senato dice sì alla richiesta di autorizzazione a procedere contro Salvini per la vicenda Gregoretti bocciando l’ordine del giorno di Forza Italia e fratellii documenti che deve Infatti dire no al processo all’ex Ministro e quindi di ribaltare il voto della giunta del 20 gennaio la lega non ha partecipato al voto lo sapevo sono assolutamente tranquillo orgoglioso di quello che ho fatto e lo rifai appena tornerò al governo ho giurato sulla Costituzione che prevede che difendere la patria e dovere di ogni cittadino io ho difeso l’Italia commenta Salvini in aula aveva parlato di aggressione politica nei suoi confronti e con 49 946 commissioni congiunte affari costituzionali e bilancio della camera hanno bocciato il Lodo animali l’emendamento di Italia Viva il decreto milleproroghe per rinviare di un anno la riforma Bonafede sulla prescrizione così Deputati dell’opposizione di Italia viva mentre ha votato contro il resto della maggioranza oggi ddl sulla riforma del processo penale dovrebbero andare in consiglio dei ministri dice il Ministro della Giustizia Bonafede intanto la Corte Costituzionale stabilisce di legittimità dell’applicazione della legge spazza corrotti l’Europa si muove per Patrick Giorgio zachia arrestato venerdì al Cairo è tuttora detenuto so li chiede che Sirisubito intanto spunta la testimonianza resa Lanzada un amico di già ci sono stato rapito dalle forze di sicurezza statale in Egitto interrogato per 35 ore non ho subito elettroshock ma sono stato picchiato bendato i genitori del giovane denunciano che lui è stato chiesto anche dei suoi legami con la famiglia di Giulio regeni il consiglio di sicurezza dell’ONU chiede alle parti del conflitto in Libia di impegnarsi per un cessate il fuoco duraturo di 15 anni ha una risoluzione con 14 voti a favore e l’attenzione della Russia che riconosce i 55 punti adottati a Berlino e insiste sul piano rispetto dell’embargo sulle armi che è stato ripetutamente violato arrivano stretta per le auto ecologiche un emendamento del MoVimento 5 Stelle al DL milleproroghe approvato in commissione alla camera abbassa la soglia dei grammi di biossido di carbonio innesti per chilometro per poter accedere al bonus di €2500 previsto dalla manovra approvata a dicembre 2018 per la rottamazione delle auto inquinanti l’acquisto di veicoli Green l’incentivo scattava tra i 21 Ei 70 CO2 per chilometro un giapponese di 112 anni chi èwatanabe è stato dichiarato l’uomo più vecchio del mondo del Guinness World Record watanabe nato il 5 marzo 1907 annegata nel nord-ovest del Giappone ha ricevuto la certificazione del nella casa di riposo Dove risiede nella sua città natale non arrabbiarti mantenere il sorriso Il segreto della sua longevità sport in chiusura Il Napoli batte l’Inter 10 San Siro con un gran gol di Fabian Ruiz ora la finale di Coppa più vicina per gli azzurri tutto sarà deciso nella gara di ritorno il 5 marzo al San Paolo gli uomini di Conte cominciano per un passo falso il primo esame della settimana di fuoco che li porterà lo scontro scudetto domenica con la Lazio stasera ancora San Siro data della seconda semifinale tra Milan e Juventus ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa