Ultime Notizie Roma del 13-02-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale studio Roberta Frascarelli sale a1150 il numero di morti per coronavirus in Cina 1310 nella sola provincia dello hubei con 242 nuovi decessi registrati ha detto l’autorità Sanitaria Locale solo il numero delle vittime in tutta la Cina Era di 1100 il forte incremento è dovuto all’attuale ridefinizione operata dai sanitari dei casi da coronavirus nel suo allenamento quotidiano La Commissione Sanitaria di Obey anche confermato altri 14840 nuovi casi nella sola provincia nella comunità cinese si sta diffondendo il non per l’epidemia di coronavirus Ma per la sicurezza ci sono state aggressioni verso cinesi in Italia non turisti ma comunità cinese vorrei invitare gli amici italiani a fare attenzione allaetà dei nostri connazionali che vivono e lavorano in Italia di evitare pregiudizi distinzioni aggressioni insulti e minacce non sono tollerabili è l’appello che voglio lanciare lo ha detto il dottore zanga dell’ambasciata cinese che ha accompagnato i 20 turisti dimessi dall’ospedale Anzani la borsa di Tokyo avvia la seduta in leggero calo malgrado la chiusura positiva degli indici statunitensi con gli investitori che continuano a monitorare gli sviluppi sulla diffusione del coronavirus e le ripercussioni sull’economia giapponese Nikkei Segna una variazione appena negativa lo 0,14 % con 152 voti in Senato dà il via libera al processo per Matteo Salvini sul caso Gregoretti tanti i senatori che hanno bocciato all’ordine del giorno di Forza Italia Fratelli d’Italia che fino all’ultimo hanno provato a salvare l’ex ministro dall’accusa di sequestro per i 131 migranti bloccati a luglio per 4 giornila nave militare prima di poter sbarcare ad Augusta si chiude così una partita con un finale già scritto lo sa bene il leader della Lega parla in aula un po’ a fatica e riconosce che corso di lui i numeri della maggioranza sono evidenti ma tiene il punto fatto il mio dovere la difesa dei confini nazionali è un sacro dovere ed è tutto grazie per averci seguito vi diamo appuntamento alle prossime

