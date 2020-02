Ultime Notizie Roma del 13-02-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale in studio Roberta Frascarelli quanto bonafide chi ci accusa di molestarla Ome l’ex DJ avrà mai letto il codice penale Lo sai che la molestia un reato noi auguriamo al ministro Buon lavoro gli diamo due mesi di tempo le cose cambiano bene altrimenti ci vediamo il Senato così Matteo Renzi nell’ignoto e vedendo che tu la battaglia della Giustizia giusta non vogliamo perché è una questione di civiltà e ministro Luigi Di Maio è appena atterrato a Bengasi dove A quanto si apprende incontrerà il generale Khalifa haftar ieri un una visita a sorpresa Tripoli aveva incontrato il Premier League FIFA alzavasi è il Ministro dell’Interno il misura Tino bashaga che ha in mano il dossier immigrazione TV russa frena il PIL mondiale ma l’epidemia rallenta la cottimismo di fronte al epidemia del coronavirus confortata da numeri ufficiali che documentano il progressivo calo nel numero quotidiano dei nuovi contagi tanto che il presidente cinese ex jimping spinto a parlare di un’evoluzione positiva nella lotta contro la malattia e anche se l’agenzia di Rating Standard & Poor’s Global taglia dello 0,3% le previsioni di crescita del prodotto interno lordo mondiale Nel 2020 i mercati finanziari di tutto il mondo con le borse in rialzo comunque vogliono credere a una fine imminente dell’emergenza del 21 marzo 2020 a Recanati a casa Leopardi verranno aperti al pubblico per la prima volta dopo un accurato restauro parte del piano nobile gli appartamenti dove Giacomo Leopardi abito assieme ai suoi fratelli abita fanciullo il nuovo itinerario di visita consentire l’accesso ai saloni di rappresentanza del palazzo alla galleria con le sue collezioni d’arte al giardino che ispirò Le ricordanze altaDov’è fratelli Leopardi si intrattenevano e alle camere private di Giacomo escluse dall’uso domestico per più di due secoli è approdato al porto di Messina la nave spagnola Aita Mari 158 migranti a bordo soccorsi nei giorni scorsi in due operazioni di salvataggio domenica erano state recuperate 93 persone tra cui 16 donne di cui tre incinte 24 minori Tra cui due bambini successivamente è stato soccorso un secondo barcone alla deriva con altre 65 persone a bordo ad aspettare migranti al molo Norimberga personale dell’acqua del Comune della prefettura e delle forze dell’ordine ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa