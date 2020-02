Ultime Notizie Roma del 13-02-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Roberta Frascarelli si terrà lunedì 17 febbraio a Bologna il grande corteo organizzato dalla comunità studentesca dell’Università di Bologna per chiedere il rilascio di fabbriche Giorgio zaki lo studente egiziano che capoluogo Emiliano segue maschere che è stato arrestato venerdì all’arrivo al Cairo Ed è tuttora detenuto con l’accusa tra le altre di istigazione al rovesciamento del regime è stato autorizzato dalle autorità cinesi il volo speciale dell’Italia che era infatti era da V Anna Niccolò lo studente italiano diciassettenne rimasto bloccato nella città cinese focolaio dell’epidemia di coronavirus lo si apprende da fonti della Farnesina funzionari e residenti delle isole greche che ospitano migliaia di richiedenti asilo hanno organizzato una protesta ad Atene contro i piani per ladi nuovi campi decina di manifestanti delle isole greche di Lesbo Pio e Samo si sono radunati fuori dal Ministero degli Interni brandendo striscioni contro il progetto Secondo le previsioni economiche dell’Unione Europea l’Italia rischia di essere ultima tra i paesi zona euro per crescita Questa è la vera emergenza italiana insieme per lo sviluppo il lavoro dovrebbe essere l’unico a spillo e Vera priorità della maggioranza così Nicola Zingaretti sul suo blog chiede un grande patto per lo sviluppo il lavoro cominciano lentamente a diminuire in Italia e dell’influenza segnale del superamento del Picco il numero di casi stimati nel rapporto dell’istituto superiore di sanità in questa settimana è di circa 763 mila Per un totale dall’ della sorveglianza di circa 5 milioni 18 mila casi ad essere colpiti sono maggiormente i bambini al di sotto dei 5 anni qui ci osserva un’incidenza pari a 38,3per mille assistiti Val d’Aosta Umbria Marche Lazio Abruzzo Molise Basilicata Le regioni con più alto numero di casi ed è tutto per ora dalla redazione puntamento alla prossima news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa