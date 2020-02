Ultime Notizie Roma del 13-02-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale studio Frascarelli quanto Bonafede chi ci accusa di molestarla ma Alex DJ avrà mai letto il codice penale lo sa che la molestia un reato noi auguriamo alle ministro Buon lavoro gli diamo due mesi di tempo te le cose cambiano bene altrimenti ci vediamo il Senato così Matteo Renzi nel ignoso ribadendo che sulla battaglia della Giustizia giusta non molliamo perché è una questione di civiltà le ministre di Italia viva Teresa Bellanova ed Elena Bonetti non dovrebbero prendere parte al consiglio dei ministri di questa sera nella lotta alla diffusione del coronavirus la diocesi di Kong ha sospeso le feste pubbliche per due settimane nelle prossime due settimane saranno un momento cruciale per sopprimere l’epidemia per evitare raduni la diocesi ha deciso diprendere tutte le feste pubbliche e la domenica è nei giorni feriali per due settimane inclusa la liturgia del mercoledì delle ceneri dal 15 al 28 febbraio ha indicato il cardinale contengono amministratore apostolico della diocesi il cardinale invita a seguire le messe on-line si terrà lunedì 17 febbraio a Bologna il grande è organizzato dalla comunità studentesca dell’Università di Bologna per chiedere il rilascio di Patrick Giorgio sciachi lo studente egiziano che nel capoluogo Emiliano segue Master che è stato arrestato all’arrivo al Cairo ed è tutt’ora detenuto con l’accusa tra le altre di istigazione al rovesciamento del regime sul sito del Premio Strega è stato pubblicato Il secondo gruppo libri proposti dagli amici della domenica per l’edizione 2020 il cinque nuovi autori e titoli sono Jonathan Bazzi con febbre proposto da Teresa ciabattiGiuseppe lupo con una breve storia del mio silenzio proposto da Salvatore Silvano Nigro Alfredo Palomba con teorie della comprensione profonda delle cose posto da Antonella Cilento Remo Rapino con vita morte e miracoli di Bonfiglio Liborio proposto da Maria Ida Gaeta Enrica Vanzina mio fratello Carlo proposto da Masolino D’Amico sono così 10 titoli finora segnalati sul sito del premio ci fermiamo qui Grazie dell’attenzione appuntamento alle prossime

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa